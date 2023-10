El alcalde de la comuna de Cochrane, Jorge Calderón Núñez, manifestó su molestia contra las autoridades de Obras Públicas, la Dirección de Vialidad y la empresa Conpax, tras el inexplicable y prolongado retraso en el reinicio de las obras de pavimentación en la Ruta 7, la cual conecta a la comuna con la principal arteria de la Patagonia chilena.

Cochrane.- Las faenas, que llevan paralizadas desde comienzos del invierno por los peligros que podría ocasionar trabajar bajo las inclemencias climáticas de esta zona, estaban previstas para ser retomadas en el mes de septiembre. Sin embargo, a la fecha ni la empresa ni los mandos correspondientes han tenido comunicación con la comunidad, lo que ha generado la molestia general de los habitantes y del alcalde de la denominada “Tierra del Baker”.

El alcalde Jorge Calderón aseguró que “uno de los temas prioritarios en la comuna de Cochrane ha sido la conectividad en todos sus sentidos. Y por supuesto que la Ruta 7, tanto en el mejoramiento como las obras de pavimento, son temas relevantes y de alto impacto. Por lo tanto, hemos visto con preocupación siendo ya la quincena del mes de octubre que aún no se han retomado los trabajos de pavimento en el sector de la entrada norte y sur de nuestra comuna, trabajos que fueron suspendidos por la empresa Conpax en la entrada del invierno, que de acuerdo con información que ha transmitido el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Vialidad, debiesen ya haber comenzado”.

“Manifestamos nuestra preocupación, esta es una obra relevante, importante, no solamente genera empleo, sino que genera un impacto en la calidad de vida de quienes habitan ese entorno y también de nuestra comunidad”, expresó el edil.

Calderón afirmó que “el llamado en definitiva es que las autoridades respectivas, tanto el Seremi de Obras Públicas como el Director Regional de Vialidad, puedan entregar información; no solamente al municipio, sino a la comunidad de manera clara y precisa respecto a qué va a suceder con esta obra, de manera de terminar con esta incertidumbre que toda nuestra comuna mantiene hasta el día de hoy”, concluyó el alcalde.

La empresa aún resta por concluir algunos sectores de pavimentación en la entrada norte y las veredas de ambos sectores. Además, debe cambiar el actual puente mecano ubicado sobre el Río Cochrane por uno definitivo, situación que a la fecha genera inconvenientes en el tránsito por la zona y que pueden provocar más problemas con la temporada de alto flujo de visitantes en la comuna.

Fuentes cercanas a Conpax afirmaron que las obras recién serían retomadas en enero o febrero del próximo año, ya que no tienen equipos conformados para iniciar los trabajos, lo que genera más incertidumbre de lo qué pueda pasar con los principales accesos a la capital de la Provincia de Capitán Prat.