Representantes del SAMU a nivel nacional manifestaron su preocupación ante la Comisión de Salud del Senado por la actual situación que aqueja a varias regiones del país. Durante la sesión del martes 17 de octubre, la senadora por la región de Aysén e integrante de la Comisión, Ximena Órdenes, solicitó se dejase exponer a los reprsentantes del SAMU a nivel nacional.

Valparaíso.- “Hoy hemos estado en la Comisión de Salud del Senado junto con los dirigentes del SAMU a nivel nacional. Ellos han expresado su preocupación respecto a la desvinculación de los trabajadores que conocemos como Honorarios Covid. Esto genera una situación crítica para la atención del SAMU, que es la primera respuesta, por ejemplo, en casos de accidentes”, sostuvo la palarmentaria.

Sobre la intervernción de los representantes de las y los funcionarios del SAMU en la Comisión de Salud, la senadora aseguró que hubo un completo apoyo al petitorio presentado. “No solo le hemos dado nuestro apoyo, sino que también queremos avanzar en algo que sea más estratégico como que Chile cuente con una Ley Prehospitalaria y también mejorar la asignación de recursos para que puedan seguir desarrollando su trabajo”, señaló, agregando que muchas veces este se ve invisibilizado, mientras que son la primera respuesta ante las emergencias por accidentes. “Esperamos que en la Ley de Presupuesto haya una expresión clara -en la partida de Salud-, respecto de cómo fortalecer el rol y trabajo de los SAMU en el territorio nacional”, concluyó.

Dentro de las problemáticas depositadas en este petitorio, representaron el nulo reconocimiento como un servicio crítico de atención prehospitalaria, el que no exista un presupuesto para la unidad y otras limitaciones, como la baja cantidad de ambulancias y algunas con grandes problemas técnicos, una infraestructura con condiciones deficientes en varias regiones del país o los sueldos precarios para los estamentos más bajos.

Sebastián Saavedra, presidente de la Asociación de funcionarios del SAMU Metropolitano -AFUSAM RM-, quien junto con dirigentes de diferentes regiones representaron a gran parte de las y los funcionarios a nivel nacional, manifestó que “el SAMU en general tiene problemáticas a nivel nacional que tienen que ver con un bajo presupuesto disponible para la atención prehospitalaria”, sosteniendo que en varias regiones el servicio enfrenta problemas de “infraestructura, de ambulancias, de cómo se reconoce a los conductores, los riesgos que corremos en la calle y una serie de problemas que tienen que ver con el reconocimiento, por no existir una ley que regule el nuestro funcionamiento”.

Saavedra concluyó señalando que: “Lo nosotros queremos proponer o pedir es que se genere una mesa de trabajo que en un futuro pueda proyectar una ley de atención prehospitalaria para Chile”.

Otro aspecto por el cual manifestaron su preocupación fue por los altos tiempos de respuesta producto de la falta de personal para atender las líneas 131, poniendo como ejemplo la situación de regiones críticas y zonas extremas, como es el caso de la región de Aysén. Marcelo Ruiz, representante de ARFUSAM Aysén representó esta preocupación:

“Tenemos muchas dificultades para desarrollar nuestra labor, más estando en zonas alejadas, donde la conectividad es difícil, pero las necesidades que tenemos se hacen evidentes en todo Chile. Hoy se nos dio la oportunidad y dimos un primer paso para que seamos reconocidos a nivel nacional como un servicio de atención médica de urgencia crítico y podamos tener nuestros recursos para mejar la atención”, señaló, agradeciendo la posibilidad de presentar esta situación en la Comisión de Salud.

“Muchas gracias a mis compañeros y a la senadora Ximena Órdenes que le puso todo el cariño. Gracias a ella, que hizo todas la gestiones para que estuvieramos acá y porque apoya la salud, tanto de Aysén, como de Chile”, destacó.

Dentro del petitorio nacional, la asociación mostró especial preocupación por no ser considerados como un servicio crítico a nivel nacional, pidiendo este reconocimiento y el ser considerados como un servicio fundamental en la protección civil del país. Además, los representantes propusieron la creación de una Ley de Atención Prehospitalaria, la unificación del SAMU como un solo servicio nacional y el tener una glosa presupuestaria exclusiva, entre otros puntos del petitorio que buscan el cuidado y reconocimiento de sus funcionarios.