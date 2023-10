En los próximos días, la actividad se repetirá en las localidades del litoral como Puerto Gala, Puerto Gaviota y Melimoyu

Cisnes.- Como forma de continuar el trabajo que permanentemente realiza la Municipalidad de Cisnes con los adultos y adultas mayores, se llevó a cabo una actividad denominada “bienvenida primavera”, donde los invitados especiales fueron ellos y ellas, quienes siempre han respondido positiva y activamente a cada una de las jornadas donde son convocados.

“Hemos compartido con más de 200 adultos mayores en toda la comuna, hemos disfrutado, han compartido, han conversado, han bailado, trajimos un tremendo artista que los acompañó en esta celebración. Obviamente esto también es gracias al trabajo del equipo municipal que ha estado desplegado tanto en las delegaciones, como también la oficina del adulto mayor, la dirección de desarrollo comunitario, siempre pensando en el beneficio, bienestar, de cada uno de nuestros adultos mayores. Así es que, con esta actividad de bienvenida primavera, queremos decirles y reafirmar el compromiso que hoy día tenemos con cada uno de los adultos mayores de la comuna, trabajando con las distintas cosas sociales, pero también, siempre pensando en generar estos espacios de diversión, de entretenimiento, de esparcimiento y donde podamos compartir”, señaló el Alcalde, Francisco Roncagliolo.

Las canciones de un grande de la música mexicana se escucharon en la actividad, gracias a la participación del doble oficial de Vicente Fernández, Jorge Villagrán Vásquez, “nos movimos por toda la comuna de Cisnes, en las distintas localidades y me voy muy contento, con el corazón llenito de cariño al ver la alegría y la sonrisa de los adultos mayores. Agradecer por esta actividad al señor Alcalde, al Concejo Municipal, al equipo de Dideco, todas las chiquillas que andaban con nosotros en esta mini gira, comenzando por Raúl Marín Balmaceda, pasando por La Junta, Puyuhuapi y en Puerto Cisnes, así es que, la verdad que me voy contento, complacido”.

Don Gerardo es uno de los participantes en la actividad “bienvenida primavera” y valoró la jornada que espera se siga realizando, “estupendo, estuvo muy bueno, porque estábamos echando de menos estas actividades. Estuvo muy rico el almuerzo, excelente, no tengo nada que decir, felicitar a toda la gente que participó, muy lindo”.

Otra de las entusiastas adultas mayores que fue parte de la iniciativa, la señora Amandina, dijo que, “a mí me parece maravilloso, sé que es un esfuerzo enorme lo que están haciendo, lo que hace el Alcalde, ojalá que esto continúe a futuro. Maravilloso para nosotros como tercera edad participar de estas actividades, nos viene muy bien, además, mucha gente hoy, así es que yo feliz y agradecida”.

Para llevar a cabo la actividad organizada por la Oficina Municipal del Adulto Mayor, se contó con el apoyo de la oficina de la Mujer, Cultura, Dideco mediante su directora, Katherine Calquin, donde se pudo realizar actividades entretenidas, dinámicas e incluso el entusiasmo de nuestros adultos y adultas mayores, convirtieron los espacios en pistas de baile, que hicieron aun alegres las jornadas.