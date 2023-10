El legislador presentará una indicación en la ley de presupuesto para que las becas TICS beneficien tanto a los niños de escuelas públicas como de establecimientos particulares subvencionados. La iniciativa requiere del apoyo del Gobierno para que avance.

Valparaíso.- El diputado Miguel Ángel Calisto anunció que presentará una indicación en la discusión de la ley de presupuesto 2024 para que todos los niños de séptimo básico de colegios particulares subvencionados puedan acceder a los computadores del programa de Becas TICS, acusando que actualmente se genera una discriminación con algunos estudiantes, a pesar de tener una similar situación económica, por lo que hizo un llamado al Gobierno a apoyar esta iniciativa.

Actualmente las becas Tics benefician a todos los alumnos de séptimo básico de las escuelas públicas, y solo a los alumnos que están en el 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares de los colegios particulares subvencionados.

Según el diputado, “hemos visto que lamentablemente se genera una discriminación entre los niños de séptimo básico de las escuelas municipales y los niños de colegios particulares subvencionados en relación a los programas de Junaeb que entregan computadores. Vemos particularmente en el caso de nuestra región, los niños de ambos tipos de colegios tienen el mismo origen socio económico, por lo que ambos requieren de esta herramienta tecnológica”.

Calisto agregó que “se sigue insistiendo en esta discriminación que perjudica a un grupo de alumnos de los colegios particulares subvencionado, quienes no tienen el dinero suficiente para contar con esta herramienta y el estado no cumple su rol de apoyarlos”.

“Tenemos la intención de poner una indicación en el proyecto de ley de presupuesto 2024, la que hemos conversado con el Ministerio, para garantizar que los alumnos de séptimo básico de escuelas particular subvencionadas también tengan acceso a su computador, tal cual como lo tienen los niños de las escuelas municipales”, señaló.

El parlamentario señaló que “esperamos que el Gobierno apoye nuestra indicación, porque esto es algo que requiere el patrocinio del ejecutivo para seguir avanzando, al tratarse de aumento presupuesto”.

Finalmente, el diputado indicó que “esto sería hacer justicia, y por sobre todo, permite el estímulo. Muchos de estos niños se esfuerzan por sacar buenas notas, pero no les llega el beneficio. Esto es incoherente, si queremos que los niños sean más aplicados, necesitamos incentivos, por eso reiteramos el llamado al Gobierno para que se comprometa también a apoyar esta iniciativa”.