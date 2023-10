Son 28 vacantes para esta vía de ingreso que se presenta como una oportunidad para que los jóvenes que cuenten con situaciones o talentos especiales puedan ingresar a la Educación Superior en su región.

Coyhaique.- Con la finalidad de entregar mayores oportunidades a los y las jóvenes y promover el acceso inclusivo a la Educación Superior, la Universidad de Aysén abrió el proceso de postulaciones para ingresar a la casa de estudios estatal por la vía de Admisión Especial 2024, la que se encontrará abierta hasta el 29 de diciembre del presente año y para la cual se cuenta con 28 vacantes en las ocho carreras que imparte la casa de estudios regional.

David Vásquez, Coordinador de Admisión de la Universidad de Aysén, señaló que la vía de Admisión Especial, establece criterios de selección que se basan en méritos no medidos necesariamente en las pruebas de acceso estandarizadas como la PAES. “Consideramos criterios de Inclusión, de Diversidad, de ciertas circunstancias especiales que pueden sucederle a los estudiantes y también esta vía considera lo que nos identifica, es decir, el Sello Regional. Por lo mismo, tenemos diversos criterios, como les decía, dentro de la Inclusión está la Equidad de Género y de pertenencia a Pueblos Originarios, por mencionar algunos. Los interesados pueden ver el detalle de cada uno de los criterios en la página web de la universidad en el link de Admisión en www.uaysen.cl Es importante que vean los requisitos específicos y una vez que los estudiantes o algún egresado que quiere postular a cualquiera de las carreras encuentra un criterio califica, tiene que adjuntar la documentación específica para poder postular”, especificó.

Cabe señalar que para el sistema de Admisión Especial de la UAysén se han definido cuatro criterios de selección. El primero de ellos la Inclusión, que involucra la variable de Equidad de Género, con la finalidad de mejorar la participación equilibrada de género en la comunidad estudiantil, relevante en las carreras de las áreas de Ingeniería y Salud; y la vía por Discapacidad, destinada a jóvenes que presenten algún tipo de discapacidad motora, visual o auditiva y que sea compatible con la carrera a la que se pretende acceder.

El segundo criterio del Sistema de Admisión Especial de la Universidad de Aysén es la Diversidad, al que jóvenes con Talentos Especiales como artísticos, culturales, deportivos, ciencias o liderazgo, pueden postular. También al alero de este criterio se encuentra la oportunidad para que los jóvenes pertenecientes a Pueblos Originarios puedan optar a la UAysén.

Como tercer criterio se encuentra la Pertinencia Regional, en el que se encuentra el Sello Regional dirigido a jóvenes egresados de establecimientos públicos, subvencionados o de educación de adultos de la región de Aysén, que provengan de hogares pertenecientes al 60% de menores ingresos del país. También bajo el criterio Regional se encuentra el de Jóvenes de Colegios Extremos de la Región de Aysén para los/as que hayan cursado su educación media en establecimientos educacionales aislados geográficamente en la Región de Aysén y Sello Regional.

El último criterio de la Admisión Especial de la UAysén es el llamado Contextos Especiales, como lo son los jóvenes que presenten una situación familiar compleja, que provengan desde el extranjero o pertenezcan al programa especial de Conscriptos en Servicio Militar.

Respecto al proceso de postulación, David Vásquez señaló que, “es a través de un formulario que se encuentra en línea, que pueden encontrar en la página web de la universidad y la ventaja de este es que pueden postular desde cualquier localidad de la región y fuera de la región, si bien es cierto esta es una vía que está especialmente diseñada para estudiantes de la región de Aysén, tampoco cerramos las posibilidades a quienes quieran postular de cualquier otra región del país. Por lo tanto, los interesados no tienen que desplazarse a la universidad; los documentos que acreditan y que califican en el criterio por el cual postulen, se pueden cargar en la página e incluso hay algunos criterios por los cuales no necesitan subir documento adjunto, como por ejemplo el criterio de Equidad de Género que sólo por el hecho de ser mujer puede postular a las carreras de Ingenierías y por el hecho de ser hombre puede postular a las carreras de Ciencias de la Salud que son Enfermería y Obstetricia. Tampoco tienen que subir documentos quienes pertenecen a Liceos Extremos de la región, que son todos aquellos que se encuentran fuera del eje Coyhaique a Puerto Aysén”, enfatizó.

Finalmente, cabe señalar que para mayores antecedentes y para participar del proceso de Admisión Especial Universidad de Aysén se debe ingresar al sitio web de la casa de estudios https://www.uaysen.cl/admision/ingreso-uaysen/admision-especial y completar el formulario electrónico de postulación o contactarse al correo electrónico admision@uaysen.cl.