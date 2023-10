 Gracias a la Ley Corta de la PGU, que rige desde abril de este año, más personas han podido acceder a este beneficio del Estado. Más de 11 mil adultos y adultas mayores reciben actualmente la PGU en la Región de Aysén.

Aysén. – A nivel nacional, más de 2 millones de personas de 65 o más años ya reciben la Pensión Garantizada Universal (PGU); de ellas, más de 11 mil adultos y adultas mayores pertenecen a la Región de Aysén.

Cabe recordar que, desde abril, la llamada Ley Corta de la PGU permitió a más personas acceder a esta importante ayuda estatal, que actualmente alcanza a un monto máximo de $206.173.

Para ello, además de la edad, deben cumplirse algunos requisitos como no pertenecer al 10 % más rico de la población y tener 20 años de residencia en Chile, entre otros.

Una pregunta que surge es si la PGU se asigna automáticamente o requiere un trámite de solicitud. La normativa establece que para acceder al beneficio las personas deben ingresar una solicitud, lo que permite evaluar si cumplen con las condiciones que exige la ley.

En este contexto, la jefa de la sucursal Coyhaique, Daniela Catalán Celis, hizo un llamado a la ciudadanía a acercarse a nuestras oficinas y consultar por la Pensión Garantizada Universal.

“La Pensión Garantizada Universal es un beneficio que ha impactado de manera muy positiva en la población mayor de nuestro país y de nuestra región, pero es fundamental que tengan claro que no se trata de un beneficio automático. Este es un beneficio al que deben postular y realizar una solicitud. Así es que invito a todas las adultas y adultos mayores, que han cumplido 65 años o más, a acercarse a nuestras sucursales IPS Chileatiende, con su cédula de identidad y postular al beneficio. También lo pueden hacer a través de nuestra página web www.chileatiende.cl”.

En tanto, en Puerto Aysén, el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz Cordaro, estuvo junto a Eliana Henríquez Quijada, quien en una feria de servicios y de atención ciudadana realizó las consultas en el stand de IPS ChileAtiende, postuló a la PGU y salió favorecida.

En este sentido, el Seremi Rodrigo Díaz llamó a postular, “Hoy estamos con la gran noticia de la señora Eliana y ése es el llamado, a que postulen, hombres y mujeres con 65 años cumplidos, diríjanse al IPS ChileAtiende y hagan las consultas. Muchos nos dicen “yo no califico”, pero lo más probable es que le vaya bien y como hoy nos cuenta doña Eliana, es fácil postular. Lo importante es eso, acercarse a las oficinas, en este caso, en Puerto Aysén, a la oficina de IPS ChileAtiende y hagan las consultas”, incentivó el Seremi de Trabajo y Previsión Social.

A su vez, Eliana Henríquez Quijada comentó, “Jubilé a los 60 años y no tenía dinero, porque no impuse. Tenía algo de 900 mil pesos y la AFP me los entregó en 9 meses. Entonces me dijeron que cuando cumpliera los 65 años podía tener un beneficio. Vine acá a ChileAtiende y salí favorecida con la PGU para octubre. Estoy contenta, porque es una ayudita que te da, feliz”, afirmó

El Seremi Rodrigo Díaz Cordaro además destacó la inversión del Gobierno en este sentido, y cómo el incremento del monto de la PGU, así como la ampliación de su cobertura, han beneficiado a muchas adultas y adultos mayores de la región de Aysén.

¿Dónde se solicita la PGU?

Hay diversas alternativas, no presenciales y presenciales:

1. Todos los días del año, incluidos fines de semana, en el sitio www.chileatiende.cl, con ClaveÚnica.

2. Y en días hábiles, de lunes a viernes, a través de:

 Videoatención en www.chileatiende.cl o www.ips.gob.cl. En esos sitios se puede solicitar una videollamada.

 Presencialmente, en una de las cinco sucursales ChileAtiende del Instituto de Previsión Social, IPS en la región de Aysén: Puerto Cisnes, Cochrane, Chile Chico, Puerto Aysén y Coyhaique.

 En las municipalidades de nuestra región.

 También está la opción de solicitarla en la AFP o compañía de seguros a la que esté afiliada la persona.

Para tener en cuenta:

Una condición previa a la solicitud del beneficio es estar en el Registro Social de Hogares (RSH) y mantenerlo actualizado, porque desde ahí se obtienen algunos datos para evaluar los requisitos.

Para más información, se puede consultar en www.chileatiende.cl o www.ips.gob.cl, en redes sociales @ChileAtiende en Facebook, X (ex Twitter) e Instagram, o llamando al Call Center 101.