El programa formativo de Espora Consultora, con un enfoque basado en la Economía Circular y otras estrategias de innovación, es apoyado por Corfo Aysén.

Coyhaique.- La preocupación por el impacto ambiental de nuestras prácticas de producción y consumo es más evidente que nunca. Las consecuencias de estos desafíos se manifiestan en sequías, inundaciones, migraciones y la escasez de recursos, entre otros problemas. Ante este panorama, nos preguntamos qué podemos hacer para mitigar estas consecuencias en nuestra región. La respuesta radica en la capacidad de los negocios y la innovación para ser parte de la solución en lugar de contribuir al problema.

En este contexto, surge la Academia Negocios por el Planeta, un espacio de formación diseñado para emprendedores con ideas de negocio y aquellos que buscan mejorar sus empresas existentes con enfoque en la sostenibilidad. Este programa, financiado a través del programa Viraliza – Formación de Corfo, tiene como objetivo brindar a los emprendedores las herramientas y conocimientos necesarios para crear y gestionar negocios sostenibles que no solo sean económicamente viables, sino que también contribuyan al bienestar del planeta y la comunidad local.

Esta iniciativa, diseñada y ejecutada por Espora Consultora, cuenta con la colaboración de la Municipalidad de Coyhaique, el Ministerio de Medio Ambiente y el CIEP, brindando una oportunidad única a 40 emprendedores y emprendedoras, que se destacan en diversas áreas, quienes recibieron una beca de $1.500.000 cada uno, lo que les posibilitará acceder a un completo programa de desarrollo sostenible.

Los emprendedores provienen principalmente de los sectores de construcción, agroalimentos, turismo y textil, lo que demuestra la diversidad de áreas que buscan integrar prácticas sostenibles en sus negocios.

NEGOCIOS SOSTENIBLES

El lanzamiento de la Academia tuvo lugar el 23 de octubre en el Centro Cultural de Coyhaique, donde las personas becadas se reunieron con entidades públicas, privadas y miembros de la sociedad civil relacionados con el emprendimiento y la sostenibilidad. Durante el evento, se organizaron mesas de conversación que permitieron discutir las causas y soluciones en relación con los desafíos ambientales que enfrenta la región.

La Consejera Regional, Paula Acuña Ojeda, hizo hincapié en un aspecto fundamental durante el lanzamiento: la necesidad de promover la colaboración y el trabajo en comunidad como un medio para lograr un impacto positivo en los emprendimientos y en la región en su conjunto. Su perspectiva resalta que la gestión de residuos es solo una parte del enfoque más amplio de sostenibilidad. Si bien es crucial reducir la producción de residuos, también es esencial pensar en cómo estos emprendimientos pueden generar un valor adicional para la comunidad y la economía local.

Por su parte, el director de Corfo Aysén, Humberto Marín Leiva, enfatizó que el mandato del presidente Gabriel Boric es impulsar la creación de negocios sostenibles en todo el país, lo que implica una responsabilidad ética hacia el planeta. “Hoy hablamos de emprendimiento sustentable, una visión que va más allá de lo ético. El presidente nos insta a promover la sostenibilidad en todo el país. Los negocios sostenibles son buenos negocios. Agradecemos a los 40 becados de la Academia Negocios por el Planeta, agentes de cambio en esta alianza de sector público, privado, academia y emprendedores. Juntos impulsamos negocios sostenibles para el beneficio de nuestra sociedad y planeta. El negocio sostenible es el camino que seguir”.

Yoal Díaz Reyes, Seremi de Medio Ambiente de Aysén, destacó la importancia de encontrar soluciones dentro de la región, adaptadas a su realidad y desafíos únicos. “Queremos que desde la Región de Aysén nazcan las soluciones, porque traer las soluciones de otros lugares no están conectadas con la realidad que vivimos en el territorio. Hay mucho que hacer, mucho donde innovar, es una oportunidad”.

Valeria Sepúlveda, de Southwood y mentora de esta Academia, indicó que “Como exalumna de la Academia Pymes + Circular, sé el impacto que un enfoque sostenible puede tener en nuestros negocios. Ahora, como mentora, estoy aquí para enriquecer los proyectos de nuevos emprendedores. Les animo a aprovechar al máximo esta experiencia. Un consejo clave: enamórense del problema, no de la solución. Investiga a fondo el problema y ofrece soluciones desde la pasión”.

LO QUE SE VIENE

La Academia se compone de tres módulos: “Conecta”, para reflexionar sobre los desafíos climáticos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); “Crea”, que fomenta la creatividad y la innovación para desarrollar soluciones que aborden estos problemas y apliquen la Economía Circular; y “Acciona”, donde los participantes recibirán orientación de mentores, incluyendo exalumnos como Valeria Sepúlveda de Southwood, quien valora el programa como una oportunidad para hacer negocios más sostenibles y valiosos para el planeta.

La Academia Negocios por el Planeta representa un paso crucial en la promoción de prácticas comerciales sostenibles y en la búsqueda de soluciones locales a desafíos globales.