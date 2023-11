Como todo un éxito fue calificado por la comunidad y los equipos médicos el inicio de la Ronda de Especialidades en el Hospital Jorge Ibar donde se atendieron las necesidades del sector norte de la región en Ginecología, Cirugía Adultos y Medicina Familiar.

Cisnes.- Durante tres días los especialistas del Servicio de Salud se enfocaron en la disminución de la lista de espera de Lago Verde, La Junta y Puerto Cisnes.

“Una ronda de especialistas es súper importante para nuestras comunidades y para los vecinos. Al llegar ya estaban los pacientes de La Junta, Puyuhuapi y Lago Verde y que importante es que podamos como Servicio acercar a los profesionales a las necesidades que tenemos porque en el fondo con esta agenda se descongestiona la demanda regional”, señaló Gloria Cadagán, dirigenta y presidenta del Consejo de Desarrollo del Hospital de Puerto Cisnes.

Estas Ronda de Especialistas son fruto del trabajo desarrollado por el Servicio de Salud Aysén para dar respuesta a las necesidades planteadas por la comunidad que se atiende en los tres Hospitales Comunitarios de la Región.

“Como consejo nosotros hemos luchado para tener un acercamiento de los profesionales a la comunidad, hoy día estamos dando un gran paso y como van a venir periódicamente nos va a permitir ser derivados a especialistas y ser agendados para atendernos acá y no en Coyhaique”, agregó el dirigente Mauricio Quintul.

El propósito principal de esta ronda es disminuir los tiempos y la lista de espera regional por atenciones de especialidades médicas y odontológicas, pero además evitar todos los costos que implica para las y los usuarios el traslado a Puerto Aysén o Coyhaique.

“Ya partimos hace un mes en el hospital de Cochrane y el próximo mes estaremos en Chile Chico, nuestra idea es acercar a los territorios y a la comunidad las atenciones de especialistas, cumpliendo que tenemos como Servicio de Salud de llevar la atención y acercarla a las personas” señaló el subdirector de Gestión Asistencial, Dr. Rodrigo Verdugo.

Para este propósito de impulsar la salud en Aysén acercando las atenciones de especialistas al lugar donde viven las personas, cumpliendo con ello el mandato del gobierno del Presidente Gabriel Boric de disminuir los tiempos de espera, es fundamental el apoyo de las autoridades locales como las Delegaciones Presidenciales Provinciales y los Municipios.

En este sentido Katherine Calquin, directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Cisnes, indicó que “estamos felices de que puedan estar acá ya que no sólo estamos haciendo un beneficio para Puerto Cisnes, sino que para todas las localidades. Llame personalmente a cada una de las personas y la alegría que transmitían me llenaba el corazón, como municipalidad estamos contentos de poder aportar nuestro granito de arena para acercar este servicio”.

En total fueron más de 70 personas las que fueron atendidas en los primeros días de la ronda que continuará semanalmente con uno o dos especialistas resolviendo la lista de espera de la comuna de Cisnes y Lago Verde.

“Nuestro balance es positivo, siempre tener especialistas acá es muy bienvenido para nuestros usuarios y para nosotros que aprendemos con ellos. Todos los pacientes que se atendieron con los especialistas salieron contentos y agradecidos, hay muchos que en esta consulta ya definieron su hora para proseguir a cirugía, todo fue en provecho de nuestras usuarias y usuarios”, concluyó la directora del Hospital Jorge Ibar, Patricia Huinca.

Actualmente el equipo del Servicio de Salud Aysén se encuentra trabajando para determinar la demanda de atenciones en la provincia de General Carrera para iniciar, a fines de noviembre, la Ronda de Especialidades en el Hospital Leopoldo Ortega Rodríguez de Chile Chico.