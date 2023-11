En el CESFAM de Puerto Aysén se inició este jueves 2 de noviembre el operativo de otorrinolaringología, coordinado por el Programa de Resolutividad del Servicio de Salud Aysén con especialistas de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA).

Aysén. – En total serán 300 personas derivadas de Atención Primaria, que actualmente se encontraban en lista de espera por consulta nueva de especialidad y procedimientos, las que serán beneficiadas.

“Llevábamos esperando cinco meses y me parece super bien este tipo de operativos, sobre todo para las personas que no podemos acudir de manera particular, me parece super bueno lo que están haciendo”, señaló Sandra Mansilla Vidal, mamá de una de las pacientes atendidas en el CESFAM de Aysén.

Este tipo de iniciativas gestionadas por el equipo del Servicio de Salud Aysén, busca cumplir con los compromisos de gobierno de disminuir los tiempos de espera y fortalecer la Atención Primaria en todo el territorio, entendiendo que es el primer punto de contacto de las personas con la Red Asistencial.

“Esto es una medida prioritaria de nuestro Ministerio de Salud, pero también es una de las prioridades del Gobierno de nuestro presidente, Gabriel Boric, y que se ha plasmado para la propuesta del presupuesto 2024, donde la cartera de salud tendría uno de los incrementos más significativos para seguir implementando estas estrategias territoriales que permiten reducir los tiempos de espera, acercar las prestaciones de salud descentralizando la salud en nuestra propia región”, indicó la seremi de Salud, Carmen Gloria Monsalve.

Durante los días 2 y 3 el operativo se desarrollará en la ciudad porteña con 144 atenciones programadas para las y los usuarios del CESFAM, de los CECOSF Rivera Sur y Puerto Chacabuco y de Salud Rural.

“En este operativo contamos con un otorrinolaringólogo y dos tecnólogas médicas de la especialidad. Es muy significativo para las y los usuarios, traer está especialidad a la comunidad y evitar así que sean ellos los que tengan que buscar una alternativa”, precisó Solange España, directora (s) del CESFAM de Puerto Aysén.