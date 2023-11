Hasta Puerto Cisnes viajó el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Patricio Sanhueza Ulloa junto al Director Regional de Vialidad Renzo Sanders Cortés para inspeccionar los avances que presenta a la fecha la pavimentación del camino antiguo de acceso a Puerto Cisnes, oportunidad en la que pudieron constatar un 30% en la ejecución de los trabajos.

Puerto Cisnes.- “El proceso se ha desarrollado con mucha colaboración de la comunidad, dado que tenemos restringido el tránsito durante todo el tiempo que dure la ejecución de las obras, las que se desarrollan de acuerdo a lo programado y tienen una importante trascendencia, porque con ellas vamos a entregar mejores condiciones de conectividad, transitabilidad y seguridad para las personas, así como también facilitarán la vida cotidiana de los y las cisnenses que se trasladan hacia el cementerio para visitar a sus deudos, utilizan esta vía para actividades deportivas, ciclismo, o deciden ir al Balneario ubicado también en este tramo del camino, por lo tanto con estos trabajos como gobierno estamos generando mejoras significativas para la vida diaria de la comunidad. La pavimentación de 1 kilómetro genera cambios importantes en la vida de las personas, y nosotros como gobierno queremos ser partícipes activos en esos cambios, entregando próximamente a la comunidad este nuevo adelanto. Así también, no hemos olvidado conservar el resto de este camino, y concentramos nuestros esfuerzos en ello. Hoy el tiempo nos está acompañando, no hemos tenido inconvenientes, así que son buenas noticias, es un kilómetro que estamos pavimentando en el antiguo acceso a Puerto Cisnes, el que esperamos tener prontamente en operaciones”, destacó Patricio Sanhueza.

Para Nicolás Aguilar, presidente de la Junta de Vecinos Las Chacras de Puerto Cisnes estas obras son muy importantes. “Es súper importante para nosotros esta pavimentación, porque lleva calidad de vida, no solamente a la gente que vivimos por acá en el sector Las Chacras de Puerto Cisnes, sino también a todas las personas que transitan por ese camino y quienes van al cementerio, al Balneario en esta época”.

En tanto, el presidente de la Junta de Vecinos Barrio Central N°8 Alberto Duamante Vásquez valoró esta iniciativa indicando al respecto que “lo que el tema del polvo en suspensión disminuiría para las personas que viven por ahí, para las personas que hacen ciclismo igual sería una gran ayuda, la conexión sería mucho mayor. Ojalá en el futuro y lo que se pueda lograr con este proyecto es que los camiones solamente transitaran por el camino nuevo y ese camino antiguo solamente se dejara para el acceso de automóviles más livianos”.