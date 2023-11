En reunión gestionada por el diputado Miguel ángel Calisto, participaron distintas organizaciones de trabajadores de la industria salmonera.

Santiago.- Ante la preocupación que existe entre los trabajadores de la salmonicultura por la implementación del Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas y los constantes cuestionamientos de la Ministra de Medio Ambiente a esta industria, el diputado Miguel Ángel Calisto gestionó una reunión de distintos dirigentes con el Ministro de Economía, Nicolás Grau, quien le puso paños fríos a la polémica, resaltando la importancia de este rubro y asegurando que primará el diálogo para lograr grandes consensos.

Según el Ministro Nicolás Grau, “fue una muy buena reunión gestionada por el diputado Calisto con distintas organizaciones sindicales, principalmente del mundo de la acuicultura y la pesca. Se nos han planteado una serie de puntos, y lo hemos dicho de forma muy clara; la acuicultura, y la salmonicultura en particular, es un sector muy relevante de nuestra economía”.

“De alguna forma, necesitamos hacer ciertas transformaciones en la industria, que permitan generar más puestos de empleos, que permitan que esta industria se desarrolle, genere certezas, pero que también sea posible conciliar con ciertos objetivos ambientales que también son relevantes”, señaló.

El Ministro aseguró que “la forma en que esto se va a dar va a ser una conversación que probablemente nos va a tomar tiempo, pero ese es el diálogo que queremos hacer como Gobierno. Lo que yo puedo garantizar es que ese diálogo va a ser con los trabajadores. Tal como hicimos en el caso de la nueva ley de pesca que vamos a ingresar prontamente al parlamento, la nueva ley de acuicultura va a ser fruto de participación, de conversar y de escuchar y de lograr los consensos más amplios posibles en torno a los avances que tenemos que tener a esta industria”.

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Calisto indicó que “en nuestra región hay muchas empresas que operan en el litoral, y existe preocupación por la permanente crítica o cuestionamiento permanente que hace el Gobierno a la acuicultura”.

“Hay que recordar que esta industria representa para nosotros cerca del 40% del PIB regional. Lo que planteamos nosotros no es que no se hagan cambios, pero hay que garantizar que la protección que establece esta ley no sea contraria al desarrollo productivo de nuestra región. Para eso, necesitamos una participación decidida y contundente de Sernapesca y de la Subpesca. Tenemos que proteger ciertas áreas, los parques nacionales, reservas, entre otras, pero también debemos permitir que la región avance y progrese”, indicó Calisto.

La reacción de los trabajadores de la industria

En la reunión participaron dirigentes de los trabajadores de las distintas empresas que operan en la Región de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Según Rodrigo Valencia, Secretario del sindicato Nova Austral, “primero existía incertidumbre, hoy en día nos deja claro que todo lo que venga a futuro, va a ser producto de muchas reuniones para ver los temas en particular y llegar a un acuerdo en consenso entre todas las partes”.

Por su parte, Miriam Chávez, Secretaria de la Multisindical de Trabajadores de la Industria del Salmón, “nos sorprendió, porque yo venía con una visión de que nos iban a recibir de forma más negativa. Me voy conforme con la reunión, fue esperanzadora porque nosotros vinimos a plantear la incertidumbre por los empleos, nos vamos tranquilos porque el Ministro nos dice que no se va a acabar la industria, que no va a desaparecer. Eso nos deja tranquilidad, que le transmitiremos a las bases”.

Finalmente, Juan jara, Tesorero del Sindicato Obrero de Pesquera Edén, “nos sorprendió la disposición del Ministro, dejó la puerta abierta, porque nos dijo que no se iba a avanzar si no había acuerdo con los trabajadores, las empresas o los gremios. Eso para nosotros es importante, porque significa que nuestra opinión si va a ser escuchada, eso se agradece. Esperamos que se cumpla su palabra”.