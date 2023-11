El legislador hizo un llamado al Gobierno para revertir esta situación y contar lo antes posible con este especialista.

Coyhaique.- Como un descriterio total calificó el diputado Miguel Ángel Calisto la falta de cardiólogos en el Hospital Regional de Coyhaique, hecho que ha quedado de manifiesto luego que varias personas se comunicaran con el parlamentario para denunciar que no hay horas disponibles para atenderse con este profesional, por lo que el legislador hizo un llamado al Gobierno para revertir esta situación y se pueda contar lo antes posible con este especialista en el centro asistencial.

Según el legislador, “estamos muy preocupados por la falta de cardiólogos en el Hospital Regional de Coyhaique. muchos pacientes, muchas familias nos han comentado que no hay hora para la atención de estos profesionales en la región. Esto ha generado que muchas personas que están en tratamiento, que son personas de riesgo, que puedan tener molestias o una emergencia, no puedan tratarse en la Región de Aysén. Esto es algo muy preocupante”.

“Esto es un descriterio total, porque en un territorio tan extenso, que es prácticamente desde Santiago a Puerto Montt, que no exista un cardiólogo no se entiende. Hablamos con la Ministra de Salud y el Director del Servicio de Salud, porque acá es urgente que se dé una solución a la lista de espera a las atenciones en cardiología y se permita garantizar el control médico de las personas que hoy en día están en tratamiento”.

Finalmente, el diputado Calisto aseguró que “esto tiene que venir de la mano con la construcción de laboratorio de hemodinamia que está proyectado para el Hospital Regional de Coyhaique, así también como la UCI pediátrica, el nuevo pabellón, la Unidad de Esterilización. Lamentablemente esto no se ha implementado, y esto no es por falta de plata, es por mala gestión”.