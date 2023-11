La ley CENABAST amplía las facultades de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud para intermediar medicamentos para las farmacias, con la finalidad de mejorar el acceso y disminuir sus precios. Sin embargo, la región de Aysén es la única que no ha participado de los beneficios de esta ley y según datos de la Central, actualmente no existen farmacias de carácter independiente en Aysén.

Valparaiso.- Con esta preocupación surge la iniciativa de crear una figura que posibilite el acceso a medicamentos para las localidades sin farmacias, los almacenes farmacéuticos, logrando una colaboración público-privada que involucra tanto a CENABAST, como al Ministerio de Salud y los municipios. Desde la Comisión de Salud del Senado, la senadora por la región de Aysén, Ximena Órdenes, fue clave en exponer la delicada situación de las localidades de Aysén que no cuentan con farmacias. Para este año, con fondos del Gobierno Regional, se espera la implementación de dos almacenes farmacéuticos, uno para Caleta Tortel y otro para Puerto Ibáñez.

“Quiero valorar una política pública que va a ser pionera en la región de Aysén y que actúa como una respuesta para permitir el acceso a medicamentos en zonas extremas y localidades que están lejos de nuestros centros urbanos. Lo conoceremos como Almacenes farmacéuticos. Esta política pública que se ha impulsado desde el Ministerio de Salud en colaboración con el Gobierno Regional y otros actores va a permitir, por ejemplo, que, en Ibáñez, en Tortel y después en O’Higgins y otras localidades de la región de Aysén sus habitantes tengan acceso a medicamentos”, valoró la parlamentaria.

“Para nosotros es muy importante que se conozca esta medida, una política pública pionera, que sin duda va a ser replicada también en otras regiones del país con características similares a las de Aysén. Nosotros tenemos un dato que nos preocupa, el 50% de las comunas de la región no cuentan con una farmacia, por eso, esto es una solución alternativa y a mi juicio una gran noticia para Aysén”, sostuvo la senadora Órdenes.

La falta de acceso en Aysén

“En la región de Aysén hay 26 localidades que aún no cuentan con recintos o almacenes farmacéuticos para que la ciudadanía o los turistas puedan acceder de manera oportuna a la adquisición de estos productos. Este fue uno de los motivos que impulsó el pensar una estrategia que pudiera resolver esta necesidad instalada históricamente en nuestra región”, indicó la seremi de Salud de Aysén, Carmen Monsalve, valorando la colaboración con CENABAST y los municipios, quienes serán administradores de los almacenes.

“Hoy estamos trabajando esta iniciativa preliminarmente con Caleta Tortel y Puerto Ibáñez. Esperamos iniciar con Villa O’Higgins el primer semestre del 2024 e ir sumando de manera progresiva a todas las localidades, con el objetivo de poder difundir esta estrategia y aportar al acceso oportuno y al ahorro de todas las familias y las personas que visitan nuestra región”, finalizó la secretaria regional.

Por su parte el alcalde de Caleta Tortel -uno de los municipios que serán pioneros en esta estrategia-, Abel Becerra, destacó: “estamos muy contentos y próximos a contar con la infraestructura y con la canasta básica de los medicamentos que van a llegar con la iniciativa del almacén farmacéutico que se va a instalar en el corazón de nuestra Caleta Tortel, en un punto estratégico donde tenemos accesibilidad universal”.

Una estrategia en la que Aysén será pionera

“Esta iniciativa nace en Aysén y tiene que ver con cerrar una brecha que es histórica en Chile, que es la brecha de acceso a los medicamentos. Hoy tenemos alrededor de 50 comunas en Chile, de las 356, que no tienen ninguna farmacia y esto tiene que ver con la dispersión territorial que tenemos como país, pero también con comunas donde las poblaciones son muy pequeñas, pero que requieren acceso a medicamentos más baratos”, señaló Jaime Espina, director nacional de Cenabast.

“La estrategia que estamos desarrollando junto con el gobierno regional, la seremi y los municipios de la región de Aysén y también otras regiones, es instalar una orgánica comercial más pequeña que una farmacia, pero que resuelve el noventa por ciento de las necesidades de una población. Los almacenes farmacéuticos son una institución que se instala en los territorios y puede comercializar fármacos que la gente requiere. En el caso de Aysén estamos viendo la posibilidad de instalar varios almacenes farmacéuticos en comunas pequeñas, cuestión que se está replicando también en la región de Arica, donde también vemos comunas pequeñas que requieren acceso a medicamentos y que durante muchos años no lo han tenido”, explicó el director sobre la implementación y el carácter de esta estrategia.

“Esperamos que este año tengamos las primeras noticias de implementación. Es un proyecto de gran impacto social que significa acceso a los medicamentos, pero que también significa equidad, finalmente. Por eso comenzamos en la región de Aysén, que va a ser pionera en la implementación de almacenes farmacéuticos, una solución para que las personas tengan acceso a remedios más baratos”, finalizó Espina.