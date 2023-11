En el marco del inicio de la discusión en la sala de la Cámara de la Ley de Presupuesto 2024, el diputado Miguel Ángel Calisto anunció el voto en contra de las distintas partidas si el Gobierno no aumenta el monto del bono de calefacción, además de realizar una dura crítica a la gestión del ejecutivo en la región de Aysén.

Valparaíso.- Según el diputado Calisto, “yo espero que el Gobierno en esta discusión de ley de presupuestos durante esta semana, entregue herramientas para las zonas extremas, para las zonas alejadas. Magallanes tiene un subsidio de calefacción de 54 mil millones de pesos, el 80% del FNDR de Aysén. Si lo dividimos pro la cantidad de habitantes, son cerca de 300 mil pesos per cápita. En Aysén, este beneficio es de 100 mil pesos per cápita”.

“Yo le pregunto al Gobierno central, ¿cómo hace esa medición? ¿por qué discrimina a dos regiones hermanas que tienen condiciones similares? Me imagino que no es porque el Presidente de la República es de Magallanes. Espero que esta discriminación no se dé, entendiendo que tenemos los mismos problemas”, indicó.

Calisto agregó que “si no hay un aumento real al bono de calefacción, vamos a votar en contra las distintas partidas del presupuesto”.

Críticas a la gestión del Gobierno

El legislador agregó que “estamos frente a un Gobierno bien intencionado, pero que no resuelve. Esta es una situación que lamentablemente la vemos en todos los sectores. Cuando levantamos reclamos que son propios de los territorios, pareciera ser que sólo nos centramos en los discursos grandilocuentes de la Zona Central, cifras más y cifras menos, pero que no llegan a los territorios”.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto aseguró que “hay un problema grave respecto de la sincronía entre los delegados presidenciales y los Gobernadores Regionales. Claramente el gobierno sectorial no funciona, si los Seremis no ejecutan, no pasa nada, siguen en su cargo. Esto no pasa en el sector privado. En las regiones, tenemos Seremis que no funcionan, pero como son operadores políticos de determinados partidos, ahí están sin que nadie los cuestione”.