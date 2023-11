Ministro anuncia proyecto de financiamiento permanente para promocionar a Chile en el extranjero tras cuestionamientos del diputado Calisto

El legislador le planteó la preocupación que existe en el rubro del turismo en la región por la disminución del presupuesto en esta materia.

Valparaíso.- En el marco de la discusión de la ley de presupuesto, el diputado Miguel Ángel Calisto planteó la preocupación que existe en el rubro del turismo por la disminución del presupuesto para la promoción de Chile en el extranjero, preocupación que fue respondida por el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien aseguró que se presentará un proyecto de ley para asegurar el financiamiento permanente para esto.

Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “tenemos una preocupación respecto del turismo y espero que el señor Ministro de Hacienda pueda aclararlo en su intervención. En el presupuesto 2024 se considera un 3,5% de aumento, lo que implica en la realidad un 24,5% menos que el año 2019”.

“Entre estos años tuvimos la pandemia, por lo que uno entiende que el presupuesto no haya estado enfocado en la promoción turística, pero queremos saber con certeza si el Gobierno pretende ampliar el presupuesto en esta materia, tomando en cuenta los cerca de 3 mil millones de pesos en déficit para la promoción turística”, indicó el legislador.

El legislador agregó que “la promoción es fundamental para la llegada de extranjeros a Chile. Esto es muy importante para regiones como la nuestra, uno de los destinos más hermosos del mundo, donde gran cantidad de sus visitantes son de otros países”.

La respuesta del Ministro

El Ministro Marcel recogió la preocupación planteada por el diputado Miguel Ángel Calisto, asegurando que “estamos junto con el Ministerio de Economía preparando una propuesta legislativa que va a permitir financiamiento permanente para la promoción del turismo en Chile en el exterior”.

Finalmente, el Ministro aseguró que “esto en términos de recursos va a significar duplicar los fondos que están asignados en la ley de presupuesto, y lo vamos a lograr con un financiamiento permanente, no como aquel se puede resolver en un presupuesto pero que no sabemos que continuidad tenga a futuro. Esto va a permitir que esta sea una industria y que junto a las autoridades del sector puedan planificar a plazos más largos e implementar estrategias país para promover el turismo en Chile”.