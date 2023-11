SENADORA ÓRDENES Y PRESUPUESTO “UNA SOCIEDAD DE FUTURO TIENE QUE BUSCAR SOLUCIONES A LAS BRECHAS EDUCATIVAS”

La senadora por la región de Aysén, Ximena Órdenes, no solo participó del estudio de diferentes partidas presupuestarias, integrando la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, sino que desde un inicio relevó la importancia de atender las demandas de diversas organizaciones, tanto de la región de Aysén, como a nivel nacional.

Valparaíso.- Junto con esto, durante el estudio en sala de la partida del Ministerio de Educación, manifestó que es evidente que hay una brecha a la cual poner atención. “Hay que desarrollar un nuevo plan de recuperación de la educación. He puesto un énfasis en que una sociedad de futuro tiene que buscar soluciones a las brechas educativas, que no son las mismas de antes”, señaló la parlamentaria.

“No solo hay deficiencia en infraestructura, quiero poner énfasis en los temas de brecha digital, que es algo que he hecho constantemente cuando hablamos de educación. Hasta ahora solo hablamos de la entrega de dispositivos, pero tenemos que trabajar los temas de contenido online, por lo tanto, creo que una de las variables que no está considerada en el presupuesto y que espero haya una mesa de trabajo en esa línea, para el desarrollo de las habilidades digitales, destacando cómo los estudiantes se van a adaptar a la era digital que está en curso”, recalcó la senadora Órdenes.

Avanzar en homologación

Una de las mesas de trabajo en la que la senadora Órdenes ha participado activamente contempla las demandas de las trabajadoras de los jardines VTF respecto a la homologación con jardines Junji. “El trabajo, yo creo que tuvo buenos resultados, por un lado, específicamente en lo que tiene que ver con el bono de desempeño laboral 2016-2019 y que tiene expresión en esta ley de presupuestos”, destacó la parlamentaria, dando cuenta de que es un avance, pero, a la vez, advirtiendo que “lo que motivó esa instancia de trabajo fue la homologación, porque claramente existe una discriminación entre trabajadoras Junji y trabajadoras VTF”.

“Por lo tanto, quiero insistir, yo entiendo que el protocolo tiene continuidad, porque queda pendiente de un protocolo anterior y que, por lo tanto, se mantiene la mesa para avanzar en los ámbitos de homologación, porque lo único que hemos logrado trabajar con Hacienda es ir identificando los componentes que constituyen la remuneración y debemos tener ese horizonte”, enfatizó Ximena Órdenes, mostrando su preocupación en que este tema pueda avanzar con el interés del Ejecutivo.

Crisis en el sistema de Educación

En su intervención la Senadora Órdenes, también se refirió a la crisis en la educación superior, refiriéndose a graves casos que afectaron, no solo a la región de Aysén, sino a nivel nacional, pero que tuvieron impacto profundo en cientos de familias Ayseninas, con paralizaciones al interior de las casas de estudios, cierre de carreras y otros incumplimientos por parte de las instituciones de educación superior de la región.

“La crisis de la educación superior por el caso del IP-CFT Los Lagos, la Universidad de Aysén, que hoy está con paralización y la Universidad Austral de Chile, a través del campus Patagonia, que también comenzó el cierre de carreras”, introdujo la senadora. “Por lo tanto, lo que estoy diciendo, al menos en esta región, todas las crisis tuvieron manifestación y creo que es urgente, no solo en materia presupuestaria. Los planes de recuperación a veces no son suficientes para hacer cambios tan radicales”, instó al Ejecutivo.

Del mismo modo, también tuvo palabras para referirse a las y los asistentes de la educación, parte de los temas de zonas extremas, quienes manifestaron otro compromiso sin cumplir. La parlamentaria señaló que: “hubo movilizaciones en la región de Aysén y hay un trabajo en la mesa del sector público que espero que constituya dentro de este protocolo”.

Finalmente, la parlamentaria se refirió a las tutoras de las residencias familiares, quienes hace más de 10 años reciben el mismo presupuesto para la labor que realizan, principalmente en zonas extremas, como en la región de Aysén. “Hace mucho tiempo que no existe un incremento desde la Junaeb para las tutoras que trabajan en distintas regiones del país y que reciben estudiantes de localidades alejadas, particularmente en zonas extremas. Entiendo que se está viendo con Hacienda una propuesta que pueda dar solución a este tema, pero quiero hablar aquí por todas las tutoras que me han manifestado esta necesidad urgente para tener la mejor acogida para los estudiantes que vienen de localidades alejadas”, concluyó Ximena Órdenes.

La parlamentaria ha sido parte de las discusiones en las subcomisiones, instancia donde se analizaron diversas partidas presupuestarias, tanto para direcciones y servicios, como para ministerios, entre ellos el de Educación.