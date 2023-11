Seminario de Salud Pública genera espacios para mejorar la calidad de vida en la comunidad

La actividad, organizada por la Seremi de Salud Aysén, reunió a representantes de organizaciones sociales, académicos y representantes del área de la salud, para analizar y discutir el desarrollo de nuestras comunidades.

Coyhaique.- Con la participación de representantes del ámbito social, académico y servicios públicos, se llevó a cabo la segunda versión del Seminario Regional de Salud Pública “Entornos, Salud Mental y Calidad de Vida” organizada por la Seremi de Salud Aysén; oportunidad, en la que se abordó la importancia de dialogar y unificar criterios en la planificación urbana y social de las comunidades.

Enfoque integral de esta actividad que fue destacado por la médico cirujana, académica de la Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile, Tania Alfaro Morgado. “Acá hay una iniciativa muy importante, que haya gente de organizaciones sociales y servicios, es una de las claves de estos encuentros. La ciudad como tal, en cómo se diseña puede influir en la salud y además en las desigualdades sociales en salud, por ejemplo, si no queremos segregación social, no debemos enfocarnos en los centros de las ciudades y enviar las poblaciones pobres a la periferia; en el tema de transportes, hay estudios en que los tiempos de traslado influyen en los riesgos de depresión; también tenemos la contaminación acústica, lumínica y ambiental, que se asocian a factores que agilizan el estrés. Otro ejemplo es que en ciudades bien diseñadas, donde existen áreas verdes, se estimula la salud mental y física de las personas”, puntualizó.

Seminario de temáticas de salud, aspectos urbanos y sociales, que también fue valorado por la dirigente de la JJVV. Pobl. Gral Bernales, Verónica Contreras Gaete. “Los expositores excelentes, a otro nivel en la parte de salud, urbanismo, infraestructura víal, etc. ha sido muy enriquecedor. Creo que estamos empezando, estamos tomando conciencia de todo este cambo global, donde las juntas de vecinos, comités de vivienda, adultos mayores… podemos aportar, al participar de estos seminarios uno adquiere una visión distinta de las cosas que después se pueden transferir a los vecinos”.

A través de estos espacios de interacción, se pueden incorporar conocimientos y habilidades con un enfoque integral e intersectorial para el abordaje de la salud como sinónimo de calidad de vida, permitiendo contribuir en la construcción de estrategias e intervenciones que generen cambios en las comunidades y sus entornos, como lo explicó la Seremi de Salud, Carmen Monsalve Gómez. “Este seminario tuvo como objetivo poder ampliar la mirada de cómo la ciudad, su infraestructura y crecimiento impacta en la calidad de vida de las personas que forman parte de su territorio, por eso tuvimos la participación de diversos académicos de la Universidad de Chile, Universidad Central, médicos y arquitectos que vinieron a darnos su mirada sobre la importancia de generar esta vinculación intersectorial cuando se proyecta el crecimiento de las ciudades, y de cómo esta mirada puede generar un impacto positivo o negativo en la vida y salud mental de las personas”.

A través de este tipo de iniciativas, se busca abordar la salud como sinónimo de calidad de vida, para construir estrategias e intervenciones que generen cambios en la comunidad y sus entornos.

Esta actividad contó con académicos y profesionales de la Universidad de Chile, la Universidad de Lleida, España; el Servicio de Pediatría Hospital Gustavo Fricke, la Seremi de Vivienda y Urbanismo Región de Aysén, la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones Región de Aysén, la dirección de Arquitectura, MOP Aysén, el Servicio y la Seremi de Salud Aysén, además de dirigentes y representantes de organizaciones sociales.