Reiteran importancia de acceder a exámenes preventivos para el cuidado de la salud

Todas las personas que tengan un contrato por más de 30 días, pueden solicitar – una vez al año- un permiso especial para realizarse exámenes preventivos de salud.

Coyhaique.- Hacer énfasis en la importancia de la educación, prevención y el autocuidado, es una de las constantes acciones que se desarrollan por parte de la Seremi de Salud Aysén, tal como ocurrió con un stand educativo sobre los cuidados y complicaciones de la Diabetes Mellitus en la sala de ventas del supermercado Unimarc, ocasión donde el público asistente pudo acceder a exámenes de medicina preventiva del adulto (EMPA).

Exámenes que se ejecutaron a través del trabajo de los estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad Aysén, tal como lo manifestó la Seremi de Salud Aysén, Carmen Gloria Monsalve Gómez, quien además relevó la importancia de acceder a estas medidas preventivas tanto en la salud pública, como privada. “Junto con destacar la colaboración de la Universidad de Aysén, donde a través de los estudiantes de la carrera de enfermería se pudo levantar este operativo para la toma de estos exámenes preventivos, quiero recordar a la comunidad la importancia de acceder a estos exámenes al menos una vez al año, con la finalidad de conocer su estado de salud frente a enfermedades que suelen ser silenciosas en sus síntomas como la diabetes o la hipertensión. En el caso de los usuarios de FONASA, solo deben acercarse a sus centros familiares de salud, CESFAM; y en el caso de ISAPRES, las personas deben tomar contacto con su prestador de servicio, ya que en ambos casos estos exámenes son gratuitos, una vez al año”.

Toma de exámenes abiertos a la comunidad, que fue destacado por la presidenta del Sindicato Hipermas- Unimarc, Blanca Navarrete. “Una muy buena iniciativa, se agradece mucho, y más aún que son exámenes gratuitos. Yo creo que es importante porque uno no siempre se da el tiempo para poder ir a hacerse un examen preventivo y si te lo están dando aquí mismo, en tu lugar de trabajo, genial. También un llamado para los clientes que lo estamos haciendo por parte del Supermercado, por alto parlante, que se acerquen. Yo creo que han tenido una muy buena acogida porque ha venido mucha gente, muy bien, muchas gracias, se agradece porque nos sirve a todos nosotros como trabajadores y al público en general”.

En la actividad participaron la Dirección del Trabajo y Seremi del Trabajo y Previsión Social. Con respecto al permiso laboral existente para realizarse exámenes preventivos, Manuel Lillo, coordinador inspectivo de la Dirección del Trabajo, explicó, “La norma establece en el artículo 66 bis del Código del Trabajo que todos los trabajadores y trabajadoras independientes de su rango etario, es decir, no hace distinción de edad ni de género. Todos los trabajadores/as que tengan un contrato por más de 30 días pueden pedir un permiso pagado, el cual consiste en medio día en el cual pueden hacerse los exámenes preventivos de salud que tengan lugar, estos pueden ser mamografías, exámenes de la próstata en caso de los varones, examen de la diabetes, en fin, cualquier examen de medicina preventiva. La formalidad para pedirlo es que los trabajadores lo hagan avisando a su empleador, al menos con una semana de anticipación y posteriormente tienen que acreditar con algún documento que efectivamente en el día que solicitaron, se hicieron el examen. Es importante reforzar que cuando acrediten la atención de su examen preventivo lo que tienen que acreditar es justamente la atención en el recinto asistencial, no los resultados del examen”.

Finalmente, cabe señalar que en Chile, la prevalencia estimada de Diabetes tipo 2 según la última Encuesta Nacional de Salud (2016-2017), fue de un 12,3% . Sin embargo, 1 de cada 2 personas que tiene Diabetes no lo sabe, de ahí la importancia de pesquisar de manera oportuna a través del Examen de Medicina Preventiva (EMP). Ahora, en nuestra región se encuentran actualmente bajo control alrededor de 4 mil 300 personas con Diagnóstico de Diabetes tipo 2(a Diciembre 2022). De ellas, sólo un 37% se encuentra con su patología compensada.