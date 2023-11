Crisis UAysén: Senador Sandoval se reunió con rector y asociación de funcionarios

“La universidad tiene que recuperarse porque en ello está radicado el futuro de mucha gente”. Así lo afirmó el senador David Sandoval, luego de reunirse en los últimos días con el rector de la Universidad de Aysén, Enrique Urra, y la presidenta de la asociación de académicos y funcionarios, Jeannette Soto, con quienes analizaron la crisis que afecta a la casa de estudios superiores.

Coyhaique.- Para Sandoval “tenemos una tarea no menor”, dado el actual escenario, hacienda la diferencia con lo que pasa con otra de las iniciativas educativas que se instalaron en la región, en este caso el CFT Austral, ubicado en Puerto Aysén, del cual destacó su gestión. “Tienen una línea, una dinámica, con buenas matrículas, felicitamos a todo el equipo directivo y académico del CFT, que también fue otro sueño en la región”, señaló.

El parlamentario fue enfático en señalar que en el caso de la universidad “hemos tenido tres gestiones administrativas desastrosas, donde se ha privilegiado fundamentalmente los compromisos, las componendas políticas”, lamentando por ello la crisis que se vive hoy.

Sandoval recordó que el proyecto nació tras años de espera, siendo un sueño para mucha gente, considerando que, en su momento, muchos jóvenes no podían salir de la región para seguir estudios superiores. “Con cuánta desesperación veíamos a papás y apoderados que no podían mandar a sus hijos fuera de la región a estudiar, por los costos asociados”, afirmando que es precisamente allí donde radicaba uno de los objetivos de la universidad. “Pero resulta que, en vez de dedicarse a trabajar por cumplir ese sueño, tienen a la universidad en una condición de crisis muy compleja”, cuestionó.

El legislador dijo finalmente que el proyecto “es de la región, no de quienes la están dirigiendo ni de quienes lo hicieron desastrosamente para atrás”, recordando el esfuerzo que se ha hecho, por lo que la iniciativa “tiene que funcionar”.