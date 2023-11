Familias de Río Ibáñez concretan mejoras en sus viviendas gracias a programa de Habitabilidad

Hasta Puerto Ibáñez llegó la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo, acompañada de la Directora Regional del FOSIS, Fernanda Leiva, para compartir con las seis familias de la comuna de Río Ibáñez que recibieron soluciones constructivas, equipamiento y talleres, gracias al programa de Habitabilidad.

Daniela Vera, usuarias del programa de Habitabilidad en Río Ibáñez, destacó que “me contactaron para entrar a este programa, acepté y luego me dieron que podían arreglar algo de mi casa que yo quisiera. Me arreglaron el baño que estaba inutilizable, así que lo dejaron funcional, con cerámica, agua caliente y todo lo que necesitaba. Me entregaron camas, una para mi y otra para mi hijo. Eran cosas que necesitábamos y que se utilizan de primera mano y a veces uno no tiene el medio para adquirirlas, así que súper bien, estoy súper agradecida del programa”.

La Directora Regional del FOSIS, Fernanda Leiva, aseguró que “vinimos para conocer los resultados del proceso de intervención que se realizó con las seis familias. Estamos contentos porque escuchamos, desde los propios testimonios de las familias, cómo este trabajo facilita y mejora exponencialmente su calidad de vida. Estamos contentos del trabajo que hacemos como FOSIS en la asistencia técnica de este programa, con la colaboración muy importante del Municipio y con los recursos que vienen desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familias para mejorar la vida de estas personas. Seguiremos trabajando para poder llegar con este programa y otros a más familias de nuestro territorio”.

Juan Saldivia, Alcalde de Río Ibáñez, agregó que “estamos muy contentos por las familias de Río Ibáñez que han sido beneficiadas con este programa. Agradecer la visita de la Seremi de Desarrollo Social y Familia y la Directora Regional del FOSIS, porque en definitiva vienen a dar término a lo que ha significado este programa de ayuda para familias de nuestra comuna, de las localidades de Puerto Ibáñez y Villa Cerro Castillo particularmente, en el sentido de mejorar su calidad de vida a través de sus viviendas. Estamos felices por las familias que, sin duda, logran avanzar en esta etapa para mejorar su bienestar”

La Seremi de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo, recalcó que “este programa de Habitabilidad, para nosotros, cada vez que vamos a una localidad nos produce una tremenda alegría y constatamos en el territorio como una política pública es tan beneficiosa para el hogar y núcleo familiar. Este es un programa que lo ejecuta la Municipalidad con la asistencia técnica del FOSIS, pero además cada familia recibe una solución consensuada con el equipo técnico, entonces cuando conversamos con ellos y nos cuentan la respuesta real, ha sido acorde con lo que necesitan. Como Gobierno estamos contentos de cómo hemos ido mejorando los programas de Habitabilidad y todo lo que es el bienestar social de las familias, al cual nuestro Ministerio está abocado”.

El programa de Habitabilidad está dirigido para familias y personas del Subsistema de Seguridades y Oportunidades y permite mejorar servicios básicos, infraestructura de la vivienda, entorno residencial y equipamiento doméstico; junto con sesiones de asesorías familiares en hábitos de vida saludable y de uso y autocuidado de la vivienda.