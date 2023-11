Aumento del Bono leña sufre traspié en el Senado y se va a comisión Mixta

El diputado Miguel Ángel Calisto lamentó esta situación, pero anunció que seguirá insistiendo en esta instancia legislativa.

Valparaíso.- En el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto, el Senado respaldó la propuesta del Gobierno para aumentar el bono leña en desmedro de la indicación presentada por el diputado Miguel Ángel Calisto. La iniciativa del legislador establece el aumento a 200 mil pesos de este beneficio, mientras que la del Gobierno no especifica un monto.

Todo se resolverá la próxima semana en la Comisión Mixta que discutirá las diferencias que se han dado entre el Senado y la Cámara de Diputados.

Según el diputado Calisto, “el Gobierno fue bastante tozudo, porque yo tuve la disposición de sentarme a conversar, de buscar una solución en común que nos permita aumentar el bono de calefacción o bono leña, porque desde hace 12 años que no se aumenta y no ha tenido reajustes. Lo único que nos ofreció el Gobierno, fue una mesa de trabajo”.

“Yo creo que las mesas de trabajo no llegan a ninguna parte, no resuelven nada. Por eso es importante haber puesto esta indicación, que no la pusimos por porfía, sino porque el Gobierno definitivamente no propuso ninguna solución concreta. Después de muchas conversaciones con las distintas bancadas, logramos la aprobación del aumento del bono de calefacción en la sala de la Cámara, pero en el Senado no tuvimos el mismo resultado”, aseguró.

El legislador indicó que “en el Senado prefirieron respaldar la propuesta del Gobierno, que es más ambigua, no le pone monto, pero si habla de un aumento tanto del monto como de la cobertura. Son sentimientos encontrados, porque yo hubiera preferido que le Senado hubiera aprobado nuestra indicación que aumentaba a 200 mil el bono. Lo que se aprobó es preocupante, porque se genera una situación de incertidumbre y seguramente será un aumento bastante leve en comparación con lo que nosotros aprobamos”.

Finalmente, el diputado Calisto afirmó que “el Gobierno en el Senado nos dobló la mano, y lograron aprobar una indicación un poco ambigua. Lamento que el Senado no haya tenido la sensibilidad con este tema tan importante para las familias de la región. Esto no está perdido, porque esto va a una comisión mixta, y es ahí donde daremos la pelea. Yo al menos voy a luchar hasta el final para lograr el aumento a 200 mil pesos”.