Senadores Sandoval y Órdenes realizan gestiones para finalmente concretar esperada Unidad de Hemodinamia en Hospital Regional

Gestiones se vienen realizando desde 2021, momento en que ya se había logrado tanto la pertinencia técnica como económica para llevar adelante la iniciativa

Valparaiso.- “Hemos reflotado con la senadora Ximena Órdenes un tema significativo para la salud de la región de Aysén, como es la instalación de una unidad de Hemodinamia en el Hospital Regional”. Así lo afirmó el senador David Sandoval, luego de las reuniones sostenidas en los últimos días, en el marco de la discusión de Presupuesto 2024, con los ministros de Hacienda, Mario Marcel y de Salud, Ximena Aguilera, a quienes plantearon la necesidad de finalmente concretar esta iniciativa, considerando que permitiría enfrentar de mejor manera una de las principales causas de muerte en la región, como son los accidentes cardiovasculares.

En 2021, ambos parlamentarios realizaron distintas gestiones -entre ellas una visita al Hospital del Tórax en Santiago para conocer en terreno cómo opera la unidad-, logrando a fines de ese año el compromiso técnico y económico del Gobierno para poner en marcha la iniciativa. “Esto ya lo teníamos resuelto (…) pero por la mala gestión del Servicio de Salud de la época no se logró avanzar, a pesar de que teníamos la pertinencia técnica del ministerio de Salud y el financiamiento asignado por el Ministerio de Hacienda (a través de la dirección de Presupuesto)”, recordó el senador Sandoval.

En esa línea, el legislador enfatizó que la adquisición del equipamiento (angiógrafo) es fundamental para poder atender adecuadamente a aquellas personas que sufran este tipo de problemas. “Al no contar con esta infraestructura obliga a traslados, secuelas, entre otros. Es un proyecto de una tremenda necesidad de salud y esperamos avanzar en su concreción”, señaló.

Sandoval fue enfático en señalar que “no podemos perder por segunda vez esta oportunidad para la región de Aysén”, manifestando por lo mismo sus reparos a la alternativa que considera el propio SSA, que es la construcción de los módulos críticos, que incluyen esta unidad de Hemodinamia. “Eso implicaría que recién en cinco años más se podría contar con esta unidad. Pero esta oportunidad no la podemos perder”, recalcó.

Por su parte, la senadora Ximena Órdenes subrayó la urgencia de contar con un angiografo en la región de Aysén. “Hoy, ante accidentes cardiovasculares, la respuesta institucional es un traslado aeromédico y eso es lo que queremos evitar, porque no es una solución; complica al usuario, a la familia y nunca se obtienen buenos resultados”, señaló la parlamentaria, recordando la deuda que el Ejecutivo tiene con la región con los pacientes cardiovasculares y con los profesionales que han integrado la unidad de cardiología del Hospital Regional.

Junto con esto, la senadora Órdenes sostuvo que esto más que una solicitud, es una urgencia para la región. “Lo que estamos exigiendo es que se cumpla con el compromiso de que la región de Aysén cuente con un dispositivo para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares”, concluyó.

En tanto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, señaló que en el mes de diciembre dispuso que viaje a la región el jefe de inversiones del MINSAL para ver cómo se puede acelerar la adquisición del angiografo.