En Chile Chico firman convenio para prevenir y diagnosticar oportunamente casos de Hidatidosis

Esta iniciativa contempla la entrega de antiparasitarios caninos a la comunidad, el uso del eco tomógrafo de Clínica Municipal de Chile Chico para realizar screnning de Hidatidosis y trabajo educativo con la comunidad, entre otras acciones.

Chile Chico.- Con énfasis en la prevención, diagnóstico y control de la Hidatidosis, la Seremi de Salud Aysén y la Municipalidad de Chile Chico suscribieron un convenio de colaboración que permitirá la ejecución de un plan piloto intersectorial en esta comuna durante el año 2024, mediante acciones de diagnóstico en personas asintomáticas con énfasis en personas menores de 15 años, el desarrollo de comunicación social y educativa para la salud, desparasitación canina e intervenciones lúdicas en establecimientos educacionales públicos, con la participación y el involucramiento de la comunidad.

Iniciativa que fue valorada por el Alcalde de Chile Chico, Luperciano Muñoz. “Para nosotros es muy importante, porque viene a tratar lo que nosotros siempre hemos planteado que es la prevención, no solamente en temas de salud clínica, sino que también en enfermedades como la Hidatidosis. Sabemos que en nuestra región y en nuestra provincia existen muchos casos de hidatidosis, y eso es un flagelo regional donde tenemos que apoyarnos entre todos para colaborar en la prevención de este tipo de enfermedades, situación que también vamos a plantear en la Asociación Regional de Municipalidades para que los otros municipios también se sumen a este tipo de convenios”.

Este convenio de colaboración contempla acciones concretas como la disposición de parte de las dependencias municipales en Chile Chico, Puerto Guadal, Mallín Grande y Puerto Bertrand como puntos de entrega de antiparasitarios caninos a la comunidad, previa capacitación del personal municipal, por parte del equipo de la Seremi de Salud Aysén. Además de disponer de uso de eco tomógrafo de Clínica Municipal de Chile Chico para realizar screnning de Hidatidosis, con énfasis en población menor de 15 años.

Trabajo colaborativo que fue destacado por la Seremi de Salud, Carmen Monsalve Gómez, quien valoró el compromiso de la municipalidad en esta iniciativa. “Quiero agradecer al Alcalde de Chile Chico para poder concretar la firma de este convenio que tiene un foco importante en la prevención y abordaje integral de la hidatidosis, y como un problema de salud pública importante en la localidad. Queremos agradecer al alcalde la voluntad de poder disponer recursos para este abordaje y la infraestructura de este municipio para poder instalar las estrategias que involucran no solamente al municipio, sino que a muchos actores de la comunidad”.

Hidatidosis

Es una enfermedad zoonótica (enfermedad transmitida al ser humano por los animales) provocada por parásitos, del género Echinococcus, la cual puede conducir al desarrollo de uno o más quistes hidatídicos localizados con mayor frecuencia en el hígado y los pulmones. La enfermedad se puede propagar tanto a los órganos adyacentes al hígado, por ejemplo, el bazo, como a lugares distantes como serían los pulmones o el cerebro, mediante la diseminación del parásito a través de la sangre y el sistema linfático. Si no se trata, la equinococosis alveolar es progresiva y puede ser mortal.

Finalmente, cabe señalar que en el caso de Chile Chico, la tasa de incidencia para Hidatidosis durante el año 2022 fue de 38.85 casos por 100.000 habitantes, ocupando el 5 lugar entre las comunas con mayor incidencia en la región de Aysén. Lo anterior significa que por cada 100.000 habitantes existe el riesgo de haber 38 casos nuevos potenciales al año. A nivel regional, durante 2022 la incidencia de casos aumento a los rangos observados en años anteriores (35,2 por 100.000 habitantes), correspondientes a la detección de 38 casos confirmados de la enfermedad.