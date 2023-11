Gobierno le cierra la puerta al aumento del bono leña a 200 mil pesos planteada por el diputado Calisto

El legislador criticó la decisión del ejecutivo de no apoyar la indicación de su autoría y acusó discriminación con la región de Aysén.

Valparaíso.- Como un hecho lamentable calificó el diputado Miguel Ángel Calisto el rechazo en la Comisión Mixta de la Ley de Presupuesto de la indicación de su autoría que establecía un aumento del bono leña a 200 mil pesos, hecho por el cual culpó al Gobierno, asegurando que “no quisieron terminar con la discriminación que sufre Aysén en comparación Magallanes”, haciendo referencia al millonario subsidio para el uso del gas que existe en esa región.

Según el diputado Calisto, “lamentablemente, el Gobierno rechazó la opción de aumentar el bono leña a 200 mil pesos. Nosotros aprobamos esta indicación dos veces en la Cámara de Diputados, pero en el Senado y en la Comisión Mixta, no tuvo el apoyo suficiente y primó la opción del Gobierno, que no establece ningún monto claro”.

“El Gobierno logró imponer su visión y no habrá un aumento del bono leña a 200 mil pesos. Lo único claro es que se realizará una mesa de trabajo para determinar un posible aumento, sin existir claridad del monto y del porcentaje que abarcará del Registro Social de Hogares”, indicó.

El legislador señaló que “claramente, se trata de una mala noticia, por que es un beneficio que no alcanza para nada y que no ha sido reajustado en once años. Esta es una señal equivocada, entendiendo los graves problemas económicos que tenemos en Aysén. Además, nosotros tenemos un clima igual o peor que Magallanes, pero allá tienen un subsidio millonario para el uso del gas”.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto indicó “nosotros vamos a seguir insistiendo para garantizar el aumento de la cobertura y el monto de este bono en la mesa de trabajo que comenzará en marzo, porque creo que existe una discriminación con la región de Aysén que debe terminar”.