Con una alta concurrencia de público el gobierno conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, en un acto realizado durante la mañana del lunes en el auditórium MOP. A la actividad asistieron el delegado presidencial (s.) Samuel Navarro, la gobernadora regional Andrea Macías, la seremi de la mujer y equidad de género, Andrea Méndez, la directora regional de Prodemu, Patricia Baeza y diferentes líderes sociales de la región.

Coyhaique.- Esta instancia fue también el escenario para lanzar la campaña 2023-2024 de prevención y sensibilización de la violencia contra las mujeres, denominada “Lleguemos a Cero. Todas y Todos Contamos Para Disminuir la Violencia Contra las Mujeres”, con la que se busca generar conciencia sobre la realidad que viven las mujeres afectadas por alguna de las múltiples expresiones de este problema.

Al respecto, el delegado regional (s.) Samuel Navarro destacó que contra las mujeres se ejerce no solamente la violencia física, sino también la violencia económica. “Sin duda que hay otros aspectos como la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia intrafamiliar y en contexto de pareja. Allí estamos avanzando en medidas legislativas, hemos avanzado y tenemos ya un año de la puesta en vigencia del registro nacional de deudores de pensión de alimentos donde se revela este flagelo de la ausencia de corresponsabilidad en el caso del 97% de los hombres que tiene que pagar pensiones de alimento. Por lo tanto tenemos no solamente una convicción, sino también un trabajo sostenido, permanente en esta materia tan sensible como es la violencia contra las mujeres”, indicó la autoridad.

La importancia que el gobierno otorga a este problema, está respaldada por las cifras de estudios nacionales e internacionales. Por ejemplo, la IV Encuesta de Violencia Contra la Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar y en Otros Espacios (ENVIF-VCM) 2020, indica que un 41,4% de las mujeres entre 15 y 65 años señala haber sufrido algún tipo de violencia y un 38,3% afirma haber sufrido violencia psicológica, mientras un 15,5% reporta haber sufrido violencia física y un 6,9%, violencia sexual.

A pesar de estas cifras, solo un 19% de las mujeres que vivió violencia intrafamiliar psicológica, lo denunció. Igualmente lo hizo apenas el 29% de quienes vivieron VIF física y un 16,3% de quienes vivieron VIF sexual.

Frente a este escenario, la seremi de la mujer y equidad de género, Andrea Méndez indicó que la solución pasa por el trabajo de las instituciones y de la comunidad. “Este año nosotras lanzamos nuestra campaña de prevención de la violencia contra las mujeres, que pone el énfasis en acciones cotidianas que podemos desarrollar todas y todos en el ejercicio de la prevención de la violencia. Tiene un llamado bien claro a intervenir en situaciones de violencia, acompañar a víctimas de violencia y denunciar cuando sea correspondiente hacerlo. Es una llamada de índole comunitaria porque comprendemos que el abordaje de la violencia contra las mujeres requiere de voluntades institucionales pero también ciudadanas”, expresó la seremi.

Además del lanzamiento de la campaña 2023-2024 del Ministerio de la Mujer, durante el acto se reconoció a instituciones que se encuentran desarrollando iniciativas regionales tendientes a colaborar en la prevención de la violencia contra las mujeres, como Carabineros de Chile; radio Nahuel, de Puerto Aysén; Injuv; Universidad de Aysén y radio Auténtica, de Puerto Cisnes.

En representación de este último medio de comunicación, Amalia Parra, se refirió al trabajo realizado a través del programa “Detener la Violencia es Tarea de Todos”, para sensibilizar a la comunidad con este tema. “Es por eso que pensamos en el tema de la violencia, para tocarlo desde diferentes aristas. Uno de ellos era la violencia contra la mujer, la violencia de género. En este proyecto hablamos con Carabineros, con la PDI, con el fiscal de Puerto Aysén, con la seremi de la mujer y equidad de género, y estamos convencidos de que este programa especial que hicimos como radio llegó a cada uno de los hogares y esperamos que haya hecho sentido a alguna persona que pueda ayudar a alguna mujer que esté sufriendo violencia, o a algún hombre, alguien que esté ejerciendo la violencia, para generar un poco de conciencia”, señaló la comunicadora.

También fueron reconocidas Hayley Durán, por su libro “Por mí y por Todas mis Vecinas”; Pastora Montecinos, con su libro “¡No más! Resurgir a la Vida” y Karoleen Montiel, por su investigación de pregrado denominada “La Respuesta Judicial Ante Denuncias de Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar en la Ciudad de Coyhaique”.

Los contenidos de la campaña “Lleguemos a Cero” pueden encontrarse en las redes sociales del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, así como en su página web https://minmujeryeg.gob.cl/, donde igualmente se han dispuesto sugerencias sobre como acompañar e intervenir adecuadamente cuando se es testigo de una situación de violencia contra una mujer.

Finalmente, las personas que deseen contar con orientación sobre este tema pueden llamar al teléfono de orientación en violencia 1455, o escribir al WhatsApp +569 9700 7000, mientras que las denuncias pueden realizarse a los fonos 133 de Carabineros y 134 de la PDI.