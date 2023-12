SENADORA ORDENES ANTE EL PLEBISCITO DEL 17 DE DICIEMBRE: “ESTA PROPUESTA NO CUMPLE”

La senadora por la región de Aysén, Ximena Órdenes, manifestó su preocupación ante el referéndum del 17 de diciembre y señaló su posición en contra de aprobar la propuesta presentada por el consejo constitucional, que modificó a través de enmiendas, el texto presentado previamente por el grupo de expertos. La senadora señaló, entre otras inquietudes, que el producto entregado a la ciudadanía no es un texto que pretenda unir a los chilenos, ni logra el principal cometido, de generar un nuevo pacto social y político.

Valparaíso.- “Esta propuesta no cumple con una condición fundamental y es que sea un texto unitario, representativo de los chilenos”, sostuvo la senadora por la región de Aysén, Ximena Órdenes, advirtiendo los problemas que presenta el texto a ser plebiscitado a mediados de diciembre. La parlamentaria enfatizó que esta no es una propuesta que logre concitar a la ciudadanía, sino que al contrario, no logra representar a los chilenos y nuevamente abre un espacio de incertidumbre.

La senadora también recordó que los motivos que llevaron al país a abrir un proceso de estas características, tenían el objetivo de generar un pacto social y político, como parte de una salida democrática a los problemas que se venían manifestando en el país, indicando que al contrario, esta nueva propuesta “está lejos de cristalizar un nuevo pacto social y político”.

Una de las preocupaciones que tuvo la parlamentaria por la región de Aysén es que el texto no pretende ser simplemente una constitución, sino que aborda materias propias del legislador, limitando tanto al congreso, como al ejecutivo en su actividad y generando un margen poco neutral. Ximena Órdenes señaló: “Además, incorpora ciertos elementos que son propios del proceso legislativo y no de una carta magna. A mi juicio, deja afuera muchas perspectivas, siendo un retroceso”.

De este modo la senadora Órdenes manifestó enfáticamente su posición en contra del texto propuesto, preocupada por el retroceso en diversas áreas en las cuales durante años se ha avanzado en materia legislativa, como en salud, educación, derechos de la mujer y otros elementos que la propuesta pretende regular con una clara tendencia.