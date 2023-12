Diputado Calisto y vecinos piden avanzar en el ordenamiento territorial de Valle Simpson

Luego de participar en una reunión con la Seremi de Bienes Nacionales, el Diputado Miguel Ángel Calisto y un grupo de vecinos de Valle Simpson plantearon la necesidad de avanzar en el ordenamiento territorial de la localidad, acusando una serie de problemas que se generan por la falta de una planificación que sustente su propio desarrollo.

Coyhaique.- El legislador, junto al Consejero Felipe Klein y un grupo de dirigentes de la localidad, le plantearon a la Seremi de Bienes Nacionales, Irina Morend, este y otros temas, como los relacionados a factibilidad de terrenos para bomberos y clubes de adultos mayores.

Según el diputado Calisto, “existe preocupación por la falta de ordenamiento territorial en Valle Simpson. Siendo una de las localidades más antiguas de la región, no tienen ningún tipo de ordenamiento territorial, hay graves problemas con la planta de tratamiento, con los accesos, falta de veredas, entre otros. Además, no hay disposición para poder garantizar el funcionamiento de la escuela, que además tiene proyección de ser el único liceo rural de nuestra comuna”.

“En esto, estamos en coordinación también con los dirigentes de los comités de vivienda, con la presidenta del a Junta de Vecinos, de clubes de adultos mayores, de bomberos, de agua potable, en fin, es algo que comparten todas las organizaciones del sector”, argumentó.

Calisto señaló que “estamos convocando a un encuentro en Valle Simpson con autoridades, como el MINVU, MOP, Bienes Nacionales y distintas organizaciones que garanticen este ordenamiento territorial y garanticen que esta localidad tenga proyección”.

Por su parte, Víctor Cornejo, integrante de la Directiva del Servicio Sanitario Rural, aseguró que “nosotros en particular estamos preocupados por el acceso a nuestra sede, porque no está pavimentada, ni siquiera con adocreto. Esto es importante por la circulación de personas que constantemente van por consultas o para pagar su consumo. Lamentablemente, en ese acceso no hubo una buena planificación y se forma un cuello de botella que es impresentable para una localidad que es una de las más antiguas de la región”.

“A los camiones les cuesta mucho salir de ahí, justo frente al jardín infantil, donde ni siquiera se les dejó una vereda. Esto es preocupante y responde a una mala planificación. Necesitamos que las autoridades tomen cartas en el asunto y se haga una planificación pensando a futuro, al desarrollo de las localidades”, señaló.

Finalmente, el dirigente argumentó que “a mi parecer, Valle Simpson está transformado prácticamente en un campamento, con mucho hacinamiento de población. Hay que abrir más la mirada, abrir más espacio para los accesos y las salidas, con calles acordes al tráfico de autos y camiones. Esto requiere una planificación, y para eso necesitamos que las autoridades estén presentes”.