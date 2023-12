CIEP Impulsa el Diálogo: “Melinka Avanza hacia un Futuro energético sostenible”

El Centro de Investigación en ecosistemas de la Patagonia (CIEP) lidera conversación en Melinka , propiciando un encuentro clave para explorar junto a autoridades locales y representantes de la sociedad civil, soluciones energéticas renovables en el marco de la socialización de estudios de energía renovable.

Melinka.- En un esfuerzo por promover la participación ciudadana y abordar las necesidades energéticas específicas de la comuna de Melinka, se llevó a cabo un encuentro clave con actores relevantes de la comuna, para discutir y socializar los estudios de energía renovable que ejecuta el Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) financiados por el Gobierno Regional de Aysén y de su Concejo , contando con el apoyo técnico de la SEREMI de Energía y la Universidad de Aysén.

Durante la reunión, se destacó la importancia y los objetivos fundamentales de los estudios en curso, centrándose en el estudio de potencial fotovoltaico y eólico en cinco sistemas aislados. En dicho encuentro, se presentaron los alcances de este estudio, que permitirá tener la identificación de soluciones energéticas sostenibles y eficientes en materia de energía renovable.

Uno de los aspectos más significativos de la reunión fue la activa participación de representantes de la ciudadanía y autoridades locales, que expresaron sus inquietudes y demandas en relación con el suministro de energía en la comuna. La calidad constante del suministro fue resaltada como una necesidad urgente, y se destacó la importancia de contar con energía confiable que no dependa en su totalidad del diésel, permitiendo impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los residentes.

En ese sentido el administrador municipal de Las Guaitecas, Claudio Enríquez, resaltó la significativa labor llevada a cabo por el Centro de Investigación y Ecosistemas de la Patagonia con el apoyo técnico de la SEREMI de Energía y la Universidad de Aysén, al realizar estos estudios de energía, que no sólo proveen información crucial, sino que también apuntan a la creación de líneas de trabajo fundamentales para iniciar de manera estratégica la búsqueda de soluciones definitivas en materia de generación eléctrica. El enfoque se centra en la diversificación de la matriz energética y la participación comunitaria.

Por su parte Érica Aguilar Álvarez ,trabajadora social del programa pequeñas localidades de Melinka, enfatizó en la importancia de generar instancias de socialización del desarrollo de los estudios en cada etapa y su impacto en la comunidad.

En esa misma línea , el Subdirector de Vinculación y Transferencia, Dr. Alexis Catalán señaló “Estos estudios no sólo representan una contribución valiosa para comprender y abordar los desafíos energéticos locales, sino que también desempeñan un papel fundamental en fortalecer los lazos entre el CIEP y la comunidad. Al contar con datos precisos y relevantes sobre la situación energética, el CIEP puede informar de manera más efectiva a la comunidad, estableciendo una comunicación transparente y generando conciencia sobre la importancia de adoptar prácticas sostenibles”

La socialización de estos estudios en el territorio marca un paso significativo en establecer un puente directo entre los habitantes y los responsables locales de la toma de decisiones en este ámbito, demostrando el compromiso tanto del CIEP como de la comunidad en la búsqueda de soluciones innovadoras y eficaces para las demandas energéticas locales.