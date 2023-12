Seremi de Agricultura invita a productores y productoras de Aysén a conocer y utilizar Agroseguros

El Seremi de Agricultura de Aysén, Alan Espinoza Ortiz, realizó un llamado a conocer y utilizar los servicios ofrecidos por Agroseguros. El cual tiene como objetivo principal indemnizar a los agricultores/as en caso de pérdidas ocasionadas por fenómenos climáticos adversos, enfermedades u otros siniestros, sin importar el tamaño o tipo de actividad agropecuaria.

Coyhaique.- Agroseguros apoya a través de un subsidio la contratación de las primas de los Seguros Agropecuarios, facilitando así el acceso de las y los agricultores a esta herramienta de protección. En el caso de los usuarios de INDAP la contratación del seguro corresponde al 5%, dado que el restante 95% es financiado por Agroseguros (50%) e INDAP (45%).

“El subsidio estatal ofrecido reduce significativamente el costo del seguro, haciendo que esta herramienta sea más accesible para los productores. En el caso de los agricultores usuarios del INDAP, el subsidio puede alcanzar hasta un 95%, lo que permite que su contratación sea más accesible a los pequeños productores”, señaló el Seremi Alan Espinoza Ortiz.

En Aysén, a través de INDAP, se ofrece subsidio para contratar seguros en dos rubros principales: Ganado Bovino y Ganado Ovino. Ambos seguros brindan protección contra muerte por accidente, enfermedad, robo/abigeato, ataques de animales silvestres o asilvestrados, así como eventos naturales como inundaciones y nieve.

Tienen acceso al subsidio todos los productores agropecuarios con Iniciación de Actividades ante el Servicio de Impuesto Internos (SII) y que sean contribuyentes del IVA. También aquellos productores que no posean iniciación de actividades, pero con montos asegurados que no superen la cantidad de 250 UF por temporada agrícola. Otros requisitos incluyen tener un Dispositivo de Identificación Individual Oficial (DIIO), informar oportunamente el siniestro y firmar mandatos para percibir los subsidios a la prima.

“En el caso de INDAP, super simple cedula de identidad. Por cierto, la solicitud de financiamiento cuando corresponda, la Declaración de Existencia Animal, la DIIO, para otorgar la cobertura de la póliza. Y aquí hay animales que no tengan, ojalá tener el arete para poder identificarlo en el caso sobre todo de los ovinos”, sintetizó.

Diversas compañías de seguros operan en la región, entre ellas HDI Seguros, Mapfre Seguros, Renta Nacional, Sura Seguros y Southbridge. Los usuarios de INDAP pueden acceder a los seguros directamente a través de esa institución.

Los interesados pueden realizar el trámite en las Agencias de Área de INDAP durante todo el año en todo el territorio nacional. Aquellos que no son usuarios pueden hacer consultas a través del fono 67-212260