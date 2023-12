Calisto oficia a Ministra de Salud por suspensión de quimioterapias en Hospital Regional de Coyhaique

Luego que se conociera la suspensión de los tratamientos de quimioterapia en el Hospital Regional de Coyhaique porque la empresa aérea priorizó el transporte de otro tipo de carga, el diputado Miguel Ángel Calisto envió un oficio a la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, solicitándole que realice las acciones necesarias para asegurar la continuidad de estos tratamientos y siempre se priorice el traslado de los insumos que permiten su realización.

Coyhaique.- El legislador aseguró que “existe mucha preocupación por esta información que se conoció, porque la quimioterapia es muy importante para las personas que tienen cáncer, es parte de su tratamiento y lamentablemente es una enfermedad que es cada vez más común. Desde el propio hospital se informó que las quimioterapias estaban suspendidas porque la línea aérea había priorizado otro tipo de carga y no los insumos para realizar estos procedimientos”.

“Esto no puede suceder, no es posible que se paralice el tratamiento a estas personas que están sufriendo estas enfermedades, por un tema logístico, porque una empresa decidió no traer los insumos. Por estos motivos, envié un oficio a la Ministra de Salud, solicitando que esto no vuelva a suceder”, señaló.

Finalmente, el legislador señaló que “la cadena de entrega de medicamentos se debe aplicar con la mayor agilidad posible. Si esto no se hace, se está faltando al derecho fundamental que es el derecho a la vida”.