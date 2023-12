Comando En Contra tras triunfo electoral invita a mirar el futuro y hacerse cargo de las grandes necesidades del país

Desde el Comando En Contra valoraron los resultados del plebiscito de este domingo, tras el contundente triunfo en las urnas, donde más del 55% de los chilenos y chilenas se inclinaron por rechazar la propuesta de nueva constitución presentada por el Consejo Constitucional.

Coyhaique.- “A la derecha se le acabaron las excusas, llegó el momento de hablar de Chile y mirar el futuro para hacernos cargo de las grandes necesidades de nuestro país: economía, seguridad, salud, educación y los derechos sociales que generaron la revuelta popular de 2019. Llegó el momento de resolver esa gran brecha de desigualdad, así que adelante con las fuerzas de la historia, porque el en contra termina el proceso constitucional y abre un proceso de pensar Chile en el futuro de cara al siglo XXI”, precisó Benjamín Infante, del Partido Comunista de Aysén.

En Aysén casi 36 mil personas votaron la opción En Contra, mientras que A favor fueron menos de 30 mil sufragios, lo que se traduce en un 54,69% versus un 45,31%.

“Esto demuestra el rechazo absoluto a una Constitución que favorecía solamente al sector de ultraderecha, la Kastitución, y hoy por lo tanto el país ha hablado fuerte y no quiere una Constitución que joda a los chilenos, quiere una Constitución que una a todos los chilenos y por eso hoy se pone fin a este proceso constitucional por el cual estamos presentes y unidos para iniciar un nuevo proceso que retome el trabajo del gobierno del Presidente Boric”, señaló por su parte Marisol Martínez del Partido Socialista.

La jornada estuvo marcada por la buena participación de los ayseninos y ayseninas, quienes desde temprano se acercaron a alguna de las 269 mesas distribuidas en toda la región.

El ex consejero constitucional y militante de Revolución Democrática, Julio Ñanco, agregó que “queremos agradecer a la ciudadanía de la región de Aysén, hombres y mujeres, los jóvenes, adultos mayores que votaron en contra de una mala Constitución. Nosotros participamos del proceso, teníamos nuestras ideas y lamentablemente un sector de ultra derecha dominó el proceso, incluso controlando las fuerzas de Chile Vamos. Esperamos que este sea un mensaje para toda la clase política en el sentido que teneos que trabajar en unidad para dar solución a los problemas urgentes de las personas, en seguridad, economía y es importante que reconozcamos que este es un gesto importante y una señal para destrabar los proyectos que están en el parlamento y lograr los acuerdos necesarios para darle una mejor calidad de vida a la gente de Aysén”, manifestó.

Llamó la atención la buena votación que tuvo la opción en contra en la provincia de Aysén, superior al promedio del país, mientras que Capitán Prat fue la que mostró números más estrechos a nivel regional.

“Es importante llegar a acuerdos e impulsar acciones que nos permitan seguir creciendo como comunidad, país y región. Y es algo que lamentablemente el Partido Republicano, encabezado por José Antonio Kast no hizo carne y demostraron con hechos que no querían un proceso propiamente tal. Hoy, el En Contra ganó y la población chilena dijeron que no quieren una constitución hecha con vicios, ellos no querían consensos, ni diálogo y queremos unidad como partidos de gobierno”, advirtió Matías Álvarez, de Convergencia Social.

Mientras Marisol Soto del Frente Regionalista Verde Social acotó que “a seguir trabajado, a construir, a la unidad sobre todo que es lo que más necesitamos y por supuesto a seguir trabajando con el

La propuesta realizada por el Partido Republicano, aprovechando su mayoría circunstancial, demuestra que los ideales de la extrema derecha no son una alternativa viable para representar el sentir de la ciudadanía.