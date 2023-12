SENADORA ÓRDENES Y ANGIÓGRAFO PARA AYSÉN: LOS AYSENINOS HAN TENIDO QUE SER TRASLADADOS

En la búsqueda de acelerar la llegada del angiógrafo a la región de Aysén, la senadora Ximena Órdenes, volvió a relevar la importancia de esta herramienta de diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. En sus redes sociales publicó un video donde señala que la falta de esta unidad imposibilita el que puedan llegar especialistas, ya que en cuanto han llegado cardiólogos a trabajar a la región, se han ido por no tener esta herramienta.

Valparaiso.- La senadora Órdenes ha realizado diversas gestiones desde 2021, año en que se logró un compromiso técnico por parte del Ministerio de Salud y económico por parte de Hacienda, pero que no logró concretarse, por malas gestiones del Servicio de Salud de aquel momento. En esta oportunidad, las gestiones de la parlamentaria están siendo llevadas a buen puerto, para que se concrete la llegada a la región de Aysén del tan anhelado angiógrafo.

“La adquisición de un angiografo para la región de Aysén es fundamental. Somos una de las pocas regiones que no cuentan con esta herramienta. Una herramienta que permite la detección precoz de problemáticas de salud, como las enfermedades vasculares”, sostuvo la parlamentaria, añadiendo que esta unidad “permite diagnosticar y tratar a tiempo este tipo de complicaciones de salud y también reduce los tiempos de espera”.

“Los Ayseninos, durante mucho tiempo, han tenido que ser trasladados y este es un gran problema”, recalcó la senadora Órdenes, recordando las dificultades que deben enfrentar las familias de los pacientes trasladados y los propios pacientes, además de otras complicaciones que surgen por los largos periodos de espera.

Además la senadora recordó: “cuando hemos conseguido los especialistas, cardiólogos, estos se han tenido que ir porque no cuentan con el dispositivo necesario para realizar su trabajo, por esto, es un compromiso seguir avanzando, insistiendo y exigiendo un angiografo para Aysén”.

En reuniones con el ministro Marcel -Hacienda- y la ministra Aguilera -Salud- la parlamentaria recordó este problema e importante déficit para la región y se acordó acelerar las gestiones para que esta unidad llegue cuanto antes, considerando que esta es una herramienta indispensable para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades cardiovasculares, pero también, una herramienta que permita trabajar a un especialista.