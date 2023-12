SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR: SEREMI ANUNCIA IMPLEMENTACIÓN DE PAGO AUTOMÁTICO DEL BENEFICIO EN AYSÉN

Las personas pueden verificar si son beneficiarias del Subsidio Familiar Automático ingresando a www.sufautomatico.cl.

Aysén.- Desde Puerto Cisnes junto a emprendedoras del Fosis, la Seremi de Desarrollo Social y Familia anunció el inicio de la implementación del Subsidio Familiar Automático que comenzará en el mes de enero, entregando un aporte económico de manera automática y sin necesidad de postular, a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que forman parte del 40% de la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares y que cumplen con todos los requisitos establecidos para su asignación.

La iniciativa, de acuerdo a lo mencionado por la Seremi de Desarrollo Social y Familia Karina Acevedo Auad “ Es un cambio significativo en la forma en que se otorga el Subsidio Familiar, que parte en enero y que lidera nuestro Ministerio. Esto es un gran paso en la garantía de derechos y es el resultado de conjunto de acciones del Gobierno del Presidente Gabriel Boric comprometidas para brindar mayor seguridad económica a familias”.

Así también Acevedo Auad explicó que con esta iniciativa se destraban los trámites administrativos que tenían que realizar para obtener el beneficio “Estamos mejorando la forma de relacionarnos con la ciudadanía, eliminando largas filas para postular, ahora a través de nuestra base de datos, verificaremos si los niños, niñas y adolescentes cumplen o no los requisitos. Si los cumplen se les va a entregar este SUF automático”, adicionalmente resaltó “Estamos facilitando el acceso de beneficiarios que por desconocimiento o dificultades en la tramitación, previamente no accedían al subsidio y, la principal innovación con respecto al Subsidio Familiar tradicional, es que los beneficiarios que cumplen con los requisitos ya no tendrán que postular. De esta manera”.

Para verificar si son beneficiarios o no pueden entrar a la página web www.sufautomatico.cl”. El pago del Subsidio Familiar Automático, beneficia actualmente a 19.004 niños, niñas y adolescentes de la región. Este cambio permitirá que la totalidad de los niños, niñas y adolescentes de este segmento, que cumplen con todos los requisitos, reciban automáticamente el subsidio, esperando duplicar los beneficiarios.

DATOS ADICIONALES

Los requisitos del Subsidio Familiar Automático para NNA del 40%:

• Ser menor de 18 años.

• Niños y niñas hasta los ocho años deben participar de los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil.

• Niños y niñas mayores de seis años deben acreditar que son estudiantes regulares de la enseñanza básica, media, superior u otros equivalentes, en establecimientos del Estado o reconocidos por este, a excepción de que fueran personas con discapacidad.

• No tener una renta igual o superior al valor del Subsidio Familiar (la pensión de orfandad no se considera renta para estos efectos).

• Pertenecer al 40% más vulnerable de acuerdo con la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares.

• No contar con reconocimiento en Asignación Familiar o Subsidio Familiar, ni recibir el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

¿Cuál será el monto?

Cada niño, niña o adolescente menor de 18 años que cumple los requisitos para acceder al Subsidio Familiar Automático recibirá mensualmente $20.328 y el monto será de $40.656 para los menores de 18 años que presenten una discapacidad1.

Estos montos son idénticos a los recibidos en el SUF tradicional. Incompatibilidades del Subsidio Familiar Automático:

• Subsidio Único Familiar municipal.

• Asignación Familiar.

• Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

• Pensión Básica de Invalidez.