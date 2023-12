ANUNCIAN APERTURA DE POSTULACIONES AL PROGRAMA DE RECAMBIO DE CALEFACTORES PARA COYHAIQUE EN ENERO DE 2024

Desde el hall del Gobierno Regional de Aysén, la Gobernadora, Andrea Macías, Seremi del Medio Ambiente, Yoal Díaz y Consejeros Regionales, anunciaron a los medios de comunicación locales, la reapertura del programa de recambio de calefactores asegurando la postulación para Coyhaique en enero del año 2024.

Coyhaique.- El beneficio ambiental, que forma parte del Plan de Descontaminación Atmosférica de Coyhaique, permitirá recambiar 2.200 equipos, los que serán distribuidos entre las ciudades de Coyhaique, Cochrane y Puerto Aysén.

La Gobernadora Regional, destacó que ya se han sorteado los problemas administrativos que tuvieron detenido el programa y que ya se han adquirido los 2.200 equipos que beneficiarán a las familias que se sumen a optar por una calefacción más sustentable y así apoyar el proceso de descontaminación del aire en la región, valorando además que el programa considera también las ciudades de Cochrane y Puerto Aysén, que si bien no cuentan con un PDA, sí comparten la problemática asociada al uso de leña húmeda “hemos realizado nuevas mediciones que nos han permitido conocer la realidad de otros territorios, para poder avanzar en política pública es fundamental contar con datos, en eso estamos trabajando y en virtud de ello se suman también las ciudades de Puerto Aysén y Cochrane (…) en esta inversión que hemos hecho como Gobierno Regional de cerca de 6 mil millones de pesos”, destacó la Gobernadora, haciendo hincapié que más allá de la inversión considerada y la por ejecutar, el objetivo se encuentra en la salud pública y como el programa es un aporte a la disminución de la contaminación y por tanto, una mejora en la calidad de vida.

El Seremi del Medio Ambiente detalló que el programa tendrá un despliegue gradual que comenzará abriendo postulaciones en Coyhaique en el mes de enero, y durante febrero se convocará a las familias de Puerto Aysén y Cochrane, para lo que se informará oportunamente en las redes sociales de la Seremi del Medio Ambiente y en la página web calefactores.mma.gob.cl, donde los y las interesadas podrán realizar su postulación “les recordamos además que contamos con una oficina en calle Errázuriz esquina Lillo en la ciudad de Coyhaique, donde también podrán ingresar su postulación y además hacer todas las consultas necesarias”, indicó Yoal Díaz, agradeciendo el apoyo del Gobierno Regional y su Consejo que en este trabajo colaborativo han permitido alcanzar el 61% de la meta de recambios establecida en el PDA de Coyhaique para 2027, y este nuevo llamado debería acercar el objetivo a un 74%.

Con énfasis en el aporte medioambiental del programa de recambio, la Consejera Regional Marisol Martínez destacó su reactivación que seguirá teniendo incidencia en la mejora de la calidad del aire de la región de Aysén, de hecho, los reportes de calidad del aire dan cuenta de la disminución de más de un 40% en el total de episodios críticos en Coyhaique desde la aplicación del PDA y programa de recambio, y de un 70% en los episodios de emergencia, que son los más graves.

Si bien no todo es atribuible al programa de recambio sino a las medidas PDA en su conjunto, el Consejero Jorge Abello destacó la medida como la más reconocida y esperada por las familias de Aysén, valorando la reapertura y relevando también el trabajo de medición realizado por el Ministerio del Medio Ambiente, que permite extender el beneficio, asi como el trabajo conjunto que se está realizando a través del CIEP para otras localidades.

Por su parte el Consejero Rocco Martiniello, se sumó a la invitación y al llamado a la corresponsabilidad ciudadana, convocando a vecinos y vecinas a estar atentos y a participar del programa que es un beneficio amplio y comunitario.

Las autoridades recordaron a los y las postulantes que el programa es un beneficio ambiental, por cuanto no está sujeto al registro social de hogares, es universal y cuenta con criterios de priorización como adultos mayores, enfermos crónicos entre otros. Para el año 2024 los equipos disponibles para el beneficio voluntario corresponden al modelo Italy 8100 Plus, Marca Amesti para la opción pellet; y para aire acondicionado: Split Inverter 18.000 BTU, Marca KHÖNE.

LOS REQUISITOS PARA POSTULAR AL PROGRAMA SON:

a. Postular desde el sitio web www.calefactores.cl o de forma presencial en la Oficina de Apoyo al Recambio, ubicada en Errázuriz 514, Coyhaique.

b. Indicar el modelo de calefacción al que postulará.

c. Que el artefacto a recambiar sea del tipo cocina, cámara simple y calefactores con templador.

d. Ser propietario del artefacto a leña que se quiere recambiar.

e. Que el artefacto a leña se encuentre instalado en la vivienda.

f. Que la vivienda donde está instalado el artefacto a recambiar, se encuentre ubicada en la Zona Saturada de Coyhaique, sólo se aceptará una postulación por domicilio.

g. No se aceptarán postulaciones de artefactos instalados en departamentos, instituciones, organizaciones sociales, ni en lugares que no tengan un fin habitacional.

h. No se aceptarán postulaciones de calderas de calefacción domiciliarias.

i. Entregar a la Subsecretaría el artefacto a leña que se recambie, para proceder a su destrucción.

j. No haber sido persona beneficiada de algún Programa de Recambio anterior.

k. Que el artefacto a recambiar no corresponda a un equipo con certificación SEC entregado en algún Programa de Recambio anterior.

l. Realizar el copago de $50.000.- a la empresa instaladora del calefactor.

m. Entregar un número telefónico, correo electrónico u otro medio que permita el contacto en cualquier etapa del proceso.

n. Quien postule deberá ser mayor de edad.