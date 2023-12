Informan resultados de nivel socioeconómico a estudiantes que postularon a Beneficios Estudiantiles 2024

En la Región de Aysén, 2.561 postulantes obtuvieron información sobre su nivel socioeconómico, de un total de 3.328 postulaciones.

Coyhaique.- En el marco del proceso de postulación a Gratuidad y Beneficios Estudiantiles de la educación superior, para el periodo académico 2024, el Ministerio de Educación dio a conocer, a través del portal beneficiosestudiantiles.cl, los resultados de nivel socioeconómico de las y los estudiantes que completaron el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) en el primer proceso de postulación (entre octubre y noviembre pasado).

En total, 487 mil estudiantes completaron el FUAS en este proceso y, de ellos, más de 370 mil (75%) obtuvieron información sobre su nivel socioeconómico, por lo que ya pueden saber a qué beneficios accederían el próximo año.

La Seremi de Educación de Aysén Isabel Garrido informó que en la región 2.561 postulantes obtuvieron información sobre su nivel socioeconómico, de un total de 3.328 postulaciones. Por otra parte, hay 111 mil personas que no obtuvieron información socioeconómica, porque entregaron, a través del FUAS, datos inconsistentes o información incompleta de sus ingresos familiares. De este total, algo más de 700 son de la región de Aysén. Sin embargo, tendrán la oportunidad de completar esta información en la institución en la que se matriculen, para así acceder a algún beneficio, siempre que cumplan los requisitos.

“La siguiente etapa para esas personas es la de la preselección, el 16 de enero de 2024, cuando sepan a cuáles de estos beneficios podrían acceder dependiendo de la institución a la que postularon, ya que no todas cuentan con todos los beneficios, y hay 45 universidades que exigen la PAES para su admisión, cuyos resultados estarán disponibles el 2 de enero de 2024. Finalmente, la asignación definitiva de beneficios será publicada el 6 de marzo de 2024, cuando las y los estudiantes se hayan matriculado en las instituciones que cumplan con los requisitos exigidos para acceder a estas ayudas estudiantiles, como, por ejemplo, estar acreditadas”, puntualizó Isabel Garrido.

La titular de Educación en la región manifestó que “Como Ministerio estamos trabajando para garantizar el acceso a la educación y que las y los postulantes puedan acceder a los beneficios del Estado. Por ello, es que estos procesos son muy importantes y estamos contentos de que se haya tomado el llamado de postular a los beneficios estudiantiles”.

En esa lógica, la autoridad destacó que “el proceso continúa ahora con los resultados de la PAES, los que estarán disponibles dentro de los próximos días. Es relevante que las y los postulantes sigan con atención las redes sociales de la Subsecretaría de Educación Superior y revisen el portal beneficiosestudiantiles.cl, donde encontrarán el detalle de las etapas del proceso. Este es un paso más para muchos y muchas que buscan cumplir sus sueños accediendo a la educación superior”.

Resultados disponibles

Quienes completaron el FUAS, podrán ver en el portal beneficiosestudiantiles.cl uno de estos seis tipos de resultados, graficados mediante una pila con distintos niveles de carga, dependiendo de su situación socioeconómica:

1. Pila llena: la o el estudiante podría acceder a gratuidad, becas y/o créditos.

2. Pila en tres cuartos: la o el estudiante podría acceder a todas las becas y/o créditos. Adicionalmente, si se matricula en una institución de educación superior adscrita a gratuidad, podría optar al cobro de un arancel ajustado a su nivel socioeconómico.

3. Pila mitad llena: la o el estudiante podría acceder a las becas Hijos de Profesionales de la Educación, Distinción a las Trayectorias Educativas (DTE), Excelencia Académica y a los créditos. Adicionalmente, si se matricula en una institución de educación superior adscrita a gratuidad, podría optar al cobro de un arancel ajustado a su nivel socioeconómico.

4. Pila en un cuarto: la o el estudiante podría acceder al Crédito con Garantía Estatal. Adicionalmente, si se matricula en una institución de educación superior adscrita a gratuidad, podría optar al cobro de un arancel ajustado a su nivel socioeconómico.

5. Sin pila (1): en ese caso, la o el estudiante deberá realizar una evaluación socioeconómica directamente en su institución de educación superior.

6. Sin Pila (2): resultado para las personas que postularon solo a Beca Vocación de Profesor o Reparación, no cuentan con resultado de Nivel Socioeconómico.

Próximas etapas:

1. Preselección: Una vez publicados los resultados de la PAES y las notas de Enseñanza Media, el Mineduc informará a las y los postulantes si cumplen con los requisitos y condiciones para acceder a la gratuidad, becas y/o créditos de arancel. Esto será informado el 16 de enero de 2024.

2. Matrícula y Asignación: Para que a las y los estudiantes se les asigne un beneficio para el que resultaron preseleccionados, deben matricularse en una institución de educación superior que cumpla con los requisitos exigidos. Por ejemplo, no todas las instituciones están adscritas a la gratuidad. La asignación de beneficios será publicada el 6 de marzo de 2024. Quienes no obtuvieron su información socioeconómica por no haber entregado los datos suficientes en el FUAS, tendrán que entregar la información faltante en la institución en la que se matriculen.

3. Apelación: Entre el 6 y el 21 de marzo de 2024 se abrirá un período de apelación, en caso de que no queden conformes con la asignación realizada.

Nuevo período del FUAS: Adicionalmente, entre el 15 de febrero y el 14 de marzo de 2024 se abrirá un nuevo período de postulación al FUAS, para los estudiantes antiguos y postulantes nuevos que no participaron del primer proceso.