GUAITECAS CUENTA CON PUNTO DE ATENCIÓN VIRTUAL DEL IPS

Instalado al interior del edificio municipal, se trata del sexto a nivel nacional y el segundo en la región.

Melinka.- Cumpliendo con el compromiso de acercar los beneficios del Estado a la ciudadanía, el Instituto de Previsión Social (IPS) y el municipio de Guaitecas, inauguraron oficialmente un nuevo espacio de atención para trámites de IPS y su red ChileAtiende: el Punto de Atención Virtual Municipal IPSChileAtiende – Guaitecas.

Esta nueva instancia de atención facilitará el acceso a trámites y documentos para las y los habitantes de las localidades de Melinka, Repollal Alto y Repollal Bajo, entre otras que forman parte de la isleña comuna.

La novedosa iniciativa permite un servicio proactivo y personalizado a través de la Sucursal Virtual IPSChileAtiende, con el apoyo y asistencia de monitoras municipales, debidamente capacitadas en el funcionamiento del sistema de Video Atención IPS; de manera de apoyar a quienes lo requieran o no tengan acceso a internet.

La inauguración se llevó a cabo con la presencia del seremi del Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz Cordaro, quien destacó el compromiso del alcalde al sumarse inmediatamente a esta beneficiosa propuesta, que toma aún mayor relevancia en nuestras australes tierras. “Esta es la muestra del compromiso del gobierno del Presidente Boric con los territorios. Porque hoy día, acá, en Guaitecas – Melinka, Repollal, pero en Guaitecas- la entrada norte de nuestra región, instalamos el segundo Punto (de Atención Virtual Municipal) (…) Y eso no es menor, porque pasa por llegar donde es importante llegar, como dice el alcalde, donde cuesta llegar. Y eso se hace con unión, con voluntad, y trabajando en conjunto”, expresó.

Por su parte, el edil de la comuna, Marcos Silva Miranda, hizo hincapié en el rol de los municipios frente a las propuestas de los servicios y la implementación de políticas públicas. “Hay un antes y un después, porque, evidentemente, no todo el mundo tiene la facilidad de poder salir a hacer trámites afuera. Aquí se hacía lo humanamente posible en su minuto, con los pocos datos que se manejaban, o con los pocos insumos, pero creo que hoy día tener una atención virtual, que permite tener al menos 18 trámites en línea, no es menor y creo que esa es la brecha que debemos acortar (…) este es el camino, de alguna manera, de poder acercar los servicios públicos a nuestra gente, y acercar los trámites y facilitarles la vida”, aseveró la autoridad municipal.

Respecto de los trámites a los que la ciudadanía tendrá acceso, Katerina Astudillo, jefa de la sucursal IPS Puerto Aysén, destacó las solicitudes de Pensión Garantizada Universal (PGU), Bono por Hijo, Bono Bodas de Oro y autorización de poderes. “Un punto que es muy importante para esta comuna es la renovación de poderes o autorización de poderes. Tenemos muchos pensionados y pensionadas en la comuna de Guaitecas que cobran de manera rural, vienen frente al municipio donde se hacen los pagos, y a veces no tienen clara la fecha de término del poder. O también la renovación la hacen a través del Registro Civil. Ahora pueden hacer este trámite directamente en esta oficina, en nuestro Punto de Atención Virtual, con un ejecutivo que los va a estar atendiendo y donde van a poder autorizar o renovar su poder, de manera inmediata”, explicó.

La instalación de Puntos de Atención Virtual Municipal a nivel nacional es un proyecto que va dirigido principalmente a las localidades más aisladas o distantes de los principales centros urbanos. Y en el caso de nuestra región, un gran aporte considerando las características geográficas

y climáticas, así como la difícil conectividad territorial y digital.

De esta forma, el nuevo punto de contacto, instalado en la Municipalidad de Guaitecas, en Puerto Melinka, funcionará de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas, y estará a cargo de las funcionarias municipales Paula Ruiz y Miriam Toledo, quienes brindarán acompañamiento a las personas para conectarse a la Sucursal Virtual, reduciendo la incertidumbre y el costo en tiempo y dinero por el traslado a otras zonas para poder realizar sus trámites.

Al respecto, la vecina Eliana Cárcamo indicó expresó su agradecimiento “Me siento agradecida, porque hay trámites que ya no voy a salir a hacer afuera. Y así como a mí, puede haber cuántas personas más (…) a las que les va a servir esto. Porque no es menor que tengamos esto acá, para nosotros. Porque salir fuera significa mucho. Una no mira el gasto y el desgaste de uno. Porque somos personas maduras, ‘viejitas’, como se dice, y para nosotros es difícil. (…) Conlleva mucho gasto. Y cuando una no conoce, tiene que andar preguntando. Si está aquí el IPS, mejor”.

Llegando a todos los rincones

Quien también quiso estar presente en la inauguración fue el director nacional del Instituto de Previsión Social, Patricio Coronado Rojo, quien a través de un saludo virtual destacó la iniciativa como un importante punto de conexión para la ciudadanía. “Esto forma parte del proyecto del 2023 de establecer puntos de conexión virtual, remotos, que permitan que la ciudadanía se conecte con nosotros. Probablemente la gente recorría grandes distancias para hacer los trámites, y a partir de ahora los podrán hacer acá. La invitación es que, como comunidad, puedan participar de esta iniciativa y que nos digan qué más necesitan. El mandato del Presidente es llegar a todos lados de la mejor forma posible”, señaló la máxima autoridad del IPS.

Guaitecas es el segundo de tres puntos de atenciones virtuales que se han instalado en áreas muy extremas del territorio de la Región de Aysén. Recientemente el IPS inauguró la oficina de Puerto Río Tranquilo, en Río Ibáñez, y próximamente será el turno de Villa O’Higgins, en extremo sur de la Carretera Austral.

Los trámites y documentos disponibles a través del Punto de Atención Virtual Municipal:

 Bono Bodas de Oro.

 Bono por Hijo.

 Bonificación de la cotización obligatoria de salud (7%).

 Liquidación de pensión o beneficio.

 Certificado de Ley de renta de pensionados.

 Afiliación a Fonasa.

 Modificación de forma de pago para beneficiarios del IPS.

 Pensión Garantizada Universal (PGU).

 Autorización para cobrar beneficios de previsión social a través de un apoderado.

 Inscripción de cuenta bancaria para saldo a favor del empleador.

 Extinción de cargas para Asignación Familiar.

 Reconocimiento de cargas para Asignación Familiar (trabajadores independientes).

 Reconocimiento de cargas para Asignación Familiar (trabajadores dependientes).

 Incorporación de una carga de salud a Fonasa.

 Certificación de supervivencia IPS para chilenos en el exterior.

 Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

 Cartola Hogar.

 Certificado de persona cuidadora.