Gobierno anuncia puesta en marcha Ley de Royalty Minero

El 1 de enero entró en vigencia la Ley de Royalty Minero, que busca aumentar la carga tributaria de aquellas compañías mineras que se dedican a la explotación de cobre, cuyas ganancias provengan en más de un 50% de la explotación de estos recursos y con una producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) al año.

Aysén.- La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Chile y apoyada transversalmente por la mayoría de los sectores políticos, comienza su recaudación, donde su principal objetivo es utilizar los recursos de la gran minería para potenciar las regiones y comunas más vulnerables. Esta recaudación contempla la creación de tres fondos, el primero en beneficio de las comunas mineras donde existe presencia de la minería del cobre, otro fondo para la equidad territorial que beneficiará a las comunas más vulnerables y que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal, y un fondo para el desarrollo regional, que está dirigido a todos los gobiernos regionales, con el objetivo de financiar planes y programas que fomenten proyectos de inversión de desarrollo regional y que promuevan la inversión científica y tecnológica.

Juan Vásquez Alarcón, Seremi de Minería destacó: “tenemos razones de iniciar este año con buenas noticias para los vecinos y vecinas de los distintas comunas de nuestra querida región. Estamos muy contentos, puesto que somos partícipes de un hito significativo para la descentralización del país, como Gobierno del Presidente Gabriel Boric hemos puesto en marcha la Ley de Royalty Minero vigente desde el 1 de enero de 2024. Este royalty, más que un impuesto, es un derecho que garantiza una justa compensación por la explotación de recursos no renovables; los beneficios alcanzarán a todos los chilenos, gestionados con transparencia por el Estado para promover la anhelada justicia territorial, con miras a fortalecer la autonomía económica, se implementarán acciones concretas que estimulen la productividad en los diferentes territorios. En el caso de nuestra región de Aysén, y recordando que las necesidades son infinitas y recursos limitados, contaremos con un aporte regional que asciende a $11 mil millones de pesos, distribuidos entre los 10 municipios a través del fondo común municipal y se espera impulsar el desarrollo local a partir del 2025, los que serán fundamentales para fomentar el crecimiento económico, abordar desafíos sociales y generar empleo, dinamizando así los sectores productivos locales”.

Con la recaudación de esta nueva Ley de Royalty Minero se busca, a partir del año 2025, que las regiones tengan mayor autonomía y que los recursos que genera la gran minería retornen de manera importante a las localidades de origen, promoviendo la inversión, el desarrollo y una mejor calidad de vida para las familias.

“Desde la región de Aysén, valoramos muy positivamente la entrada en vigor de esta nueva Ley de Royalty Minero y relevamos la importancia de que lo recaudado irá en directo beneficio de los gobiernos regionales y municipalidades, impulsando así el desarrollo productivo de las regiones y comunas en todo el país, lo cual se realizará a través del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo -que contará con US$225 millones- de los cuales US$ 55 millones se destinarán para apoyar a las comunas mineras, y US$ 170 millones de dólares irán a un Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial” aseveró la seremi de Gobierno de Aysén, Tatiana Plá Álvarez.

En la región de Aysén, se beneficiará a las 10 comunas donde se asignarán, aproximadamente, $11 mil millones, desde La Junta hasta Villa O’Higgins, aportando de esta manera a la descentralización fiscal y equidad territorial a través del Fondo para la Equidad Territorial y el Fondo para el Desarrollo Regional.