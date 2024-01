Autoridades compartieron con estudiantes que obtuvieron Distinción a la Trayectoria Educativa tras rendir la PAES

El Delegado Presidencial Regional de Aysén Rodrigo Araya, la Seremi de Educación Isabel Garrido y la Seremi de Gobierno Tatiana Pla compartieron un desayuno con cinco estudiantes de Coyhaique y Puerto Aysén que obtuvieron la Distinción a las Trayectorias Educativas tras rendir la prueba PAES 2024

Coyhaique.- Ellos son: Julián Campos Miranda del Liceo San Felipe Benicio, Leonor López Alvarez del Liceo San Felipe Benicio, Sofía Arce Leiva del Colegio Bicentenario Santa Teresa de los Andes de Puerto Aysén, Táhiri Orellana Godoy del Liceo San Felipe Benicio y Juan Argel Villarroel del Liceo Bicentenario San José UR de Puerto Aysén.

Tras una distendida conversación con los jóvenes estudiantes en la que ellas y ellos compartieron su experiencia como estudiantes sus planes futuros y las carreras universitarias que han elegido cursar, las autoridades destacaron la importancia de las Distinciones de Trayectorias Educativas (DTE), sistema que busca reconocer a las trayectorias de estudiantes que consiguen logros académicos en distintos contextos.

El Delegado Presidencial Regional Rodrigo Araya señaló que “Con esto queremos dar una señal de apoyo del Gobierno a nuestras y nuestros estudiantes, tal cual lo hizo esta semana el Presidente Gabriel Boric en Santiago. Estamos relevando la trayectoria educativa de estudiante a lo largo del tiempo y no solo un puntaje en particular. Hay contexto que hacen que sea muy diferente el esfuerzo que hay que realizar para obtener buenos resultados; así se considera personas de distintos territorios, personas con discapacidades, personas descendientes de pueblos originarios, género, entre otros y estas y estos estudiantes que hoy nos acompañan son una muestra de aquello. También representan a muchos más que este año han obtenido resultados que les permiten acceder a la educación superior. Nuestro Gobierno se ha preocupado de instalar oportunidades distintas, con becas que posibilitan el acceso a universidades ubicadas fuera de la región de origen de las y los estudiantes. Además destacamos iniciativas como Más Mujeres para la Ciencia que entrega más cupos especialmente en las universidades para mujeres en carreras relacionadas con la ciencia y que hoy por distintas razones tienen más dificultades para acceder a ellas y de esta forma vamos cerrando brechas de género que aún subsisten”.

En esa misma línea, la Seremi Isabel Garrido explicó que “La Distinción a la Trayectoria Educativa DTE busca relevar y destacar el camino que han recorrido las y los estudiantes para obtener los resultados que han logrado en sus distintos y particulares contextos. Así lo hizo el Presidente Gabriel Boric que se reunió con estudiantes de distintos territorios, con discapacidades, procedentes de establecimientos de distintas modalidades de educación. Acá hoy tenemos estudiantes que vienen de Aysén, Coyhaique e Islas Huichas que obtuvieron muy buenos resultados en la PAES y a quienes como Gobierno en la región hoy felicitamos y esperamos que ellos transmitan el concepto de que queremos una educación para hacer un país más justo, equitativo e inclusivo y donde no hayan brechas de género”.

Por su parte, las y los cinco estudiantes destacados comentaron que estudiarán las carreras de Medicina, Derecho, Ingeniería en Recursos Naturales Renovables coincidieron en señalar como factor para obtener buenos resultados académicos, el esfuerzo y dedicación personal a los estudios, el incondicional y permanente apoyo que han recibido de sus familias y el aporte formativo y orientador de sus colegios.