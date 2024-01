82 USUARIOS DE CONADI SON FAVORECIDOS CON PROGRAMA DE MICROEMPRENDIMIENTO INDÍGENA EN COYHAIQUE Y AYSÉN

La Seremi de Desarrollo Social y Familia junto a la Conadi llevaron a cabo la ceremonia de certificación y capacitación a 82 beneficiarios/as del Programa de Microemprendimiento Indígena de las comunas de Coyhaique y Puerto Aysén, quienes fueron favorecidos con un aporte de $550.000 para iniciar su idea de negocio.

Coyhaique.- El objetivo del Programa es aumentar la capacidad de generar recursos económicos de forma autónoma de personas indígenas pertenecientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades, a través de la entrega de capacitaciones, financiamiento de proyectos y entrega de asesorías técnicas para desarrollar proyectos económicos productivos que de preferencia releven la identidad cultural de los pueblos indígenas. Así lo destacó la seremi de Desarrollo Social y Familia Karina Acevedo Auad “Emprender no es fácil sobre todo para quienes pertenecen al Subsistema de Seguridad y Oportunidades, pero con apoyo de la Conadi, con el Ministerio de Desarrollo Social y siguiendo la política nacional que nos ha encargado el presidente de la República, Gabriel Boric, estamos constatando que efectivamente entregamos herramientas, recursos, capacitaciones para que puedan emprender con certeza y seguridad. Eso nos permite llegar a más personas dando respuesta a lo que el presidente nos ha encargado de ser reactivos y proactivos en los territorios, considerando las particularidades y llegar a la mayor extensión que podamos”.

El monto total que se entregó este año fue de $45.100.000 para apoyar a 82 proyectos que van en las líneas de repostería tradicional, artesanía en madera y lana y asesorías en prestación de servicios, según detalló la Seremi Karina Acevedo “Logramos gestionar el aumento de recursos para la región de Aysén, lo que nos tiene muy contentos y fue bastante desde 50 beneficiarios a 82 y de un monto de $350.000 a $550.000 para este año, atendiendo a los relatos, reuniones que hemos tenido con las organizaciones y las asociaciones indígenas. Para nosotros como Gobierno, es tremendamente importante poder concretar lo que hemos conversado con ellos, estamos hoy día entregando una oportunidad de consolidar su emprendimiento, fortalecerlos a través de este programa que tiene una duración de 5 meses, que les permite colaborar con el núcleo familiar, fortalecer todos los conocimientos ancestrales y también poder colaborar con la comunidad a la cual pertenece”.

Teresa Millacahuin es una de las beneficiarias que a través de su proyecto “Preparaciones caseras Suyai” busca posicionarse en el mercado con sus preparaciones caseras, por lo que valoró este programa “Agradecida de estos montos que nos dan a las familias, sobre todo porque este programa va dirigido a las familias vulnerables y es una gran opción que nosotros podemos tener, para poder ayudar a solventar nuestras familias, más cuando son familias numerosas que están viviendo la realidad del país en donde todo ha subido, entonces, un sueldo no alcanza, así que es una buena opción que tiene Conadi de tomar y poder ir surgiendo”. Adicionalmente comentó que “Este proyecto surgió porque siempre me he dedicado atender a la gente que va a mi casa y destacaban el sabor de mis preparaciones y yo como dueña de casa me iba auto capacitando, todo esto comenzó porque me fueron orientando me fui motivando entonces postulé y se dieron las cosas y hoy día estoy con mi certificación.”

En la actividad desarrollada en el Salón Padre Antonio Ronchi del Gore, participaron la Seremi de Gobierno Tatiana Plá, Óscar Del Solar representando a la Gobernadora Regional, directores de Injuv y Senama quienes en su conjunto motivaron a los presentes a interiorizarse y postular a las líneas de concursos que se encuentran actualmente abiertos a la comunidad. Finalmente, el Programa de Microemprendimiento Indígena de la Conadi, tiene un plazo de ejecución de 5 meses en donde podrán llevar a cabo el emprendimiento con la debida capacitación en el proceso de adquisición y rendición de bienes.