Calisto presenta indicación en reforma de pensiones: 4,2% para Capitalización individual y 1,8% para seguro de longevidad

La iniciativa fue presentada con el apoyo de diputados Demócratas y DC.

Valparaíso.- Con la firma de los otros tres diputados Demócratas, más los independientes Yovana Ahumada, Víctor Pino y el DC Felipe Caamaño, el diputado Miguel Ángel Calisto Calisto presentó una indicación al proyecto de reforma del sistema de pensiones, donde propone que el 6% de cotización extra sea repartido en un 4,2% para capitalización individual y un 1,8% para un seguro de longevidad.

La indicación establece “un 6% de las remuneraciones imponibles, de cargo de la persona empleadora en el caso de las y los trabajadores dependientes. La distribución será, de 4,2% con destino a la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias de la persona trabajadora y de 1,8% con destino al financiamiento de un Seguro Colectivo de Longevidad. En el caso de las personas trabajadoras independientes, la cotización equivalente al 6% de sus rentas imponibles tendrá el carácter de voluntaria y se regirá por las reglas los Párrafos 6º y 7º del Título VI”.

En su intervención en la comisión de Trabajo, el diputado Calisto aseguró que “quisiera plantearle al Gobierno que, si queremos avanzar en materia de pensiones, necesitamos generar un acuerdo amplio y no legislar con la pistola sobre la mesa. Nosotros desde la bancada Demócratas e independientes, creemos que el Gobierno debe tomarse más tiempo para tramitar este proyecto”.

“Con la urgencia que se está tramitando esta reforma, es posible que se llegue a un acuerdo en la comisión, pero no van a tener los votos en la sala. Si realmente queremos aprobar una reforma de pensiones, que le dé garantías a los chilenos, que permita aumentar las pensiones a aquellos que cotizaron y que creyeron en el sistema durante tanto tiempo, tenemos que hacer todos un esfuerzo para dialogar”, señaló el legislador.

Finalmente, el diputado Calisto señaló que “a aquellos que están en el Gobierno, les pedimos no poner el acelerador y mantenernos amedrentados. A los partidos de derecha, les pedimos que flexibilicen sus posiciones y se pueda llegar a algún grado de entendimiento. Acá estamos con visiones muy polarizadas”.