Publicación científica sobre microplásticos en los fiordos y canales de Patagonia

Si bien algunos canales y fiordos en Patagonia se consideran prístinos por la nula presencia de actividades humanas a simple vista, reciente publicación científica pudo identificar la presencia de microplásticos por medio de muestreo de agua, zooplancton y sedimentos en playas.

Aysén.- Al imaginar o presenciar los fiordos y canales que rodean las costas de la zona austral de Chile lo primero que viene a la mente es el estado prístino de estos ecosistemas y el bajo impacto que han sufrido a lo largo de los años. Sin embargo, a la comunidad científica le alertó la escasa información que hay a la fecha sobre las consecuencias de la contaminación que existe por microplásticos, y el cómo esto afecta en la calidad del agua y a la biodiversidad que habita.

La reciente publicación científica de la editorial Elsevier, dio a conocer el estudio realizado en el sistema de fiordos aislados y escasamente poblados de la Patagonia chilena adyacente al Campo de Hielo Sur (48~50°S), donde se tomaron muestras para evaluar los microplásticos en el agua de mar, playas y sedimentos del fondo, como también en el zooplancton. Tras los análisis se encontró que los microplásticos estaban extendidos en la superficie del fiordo, a una baja concentración aún, pero eran más abundantes en playas. Estos no provenían de los arroyos y ríos, lo que indicó fuertemente la probabilidad que la basura plástica esté ingresando al área a través de las corrientes oceánicas.

El estudio fue liderado por la Dra. Lara Marcus de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián en Puerto Montt, quien destaca; “El estudio indica que la causa más probable de contaminación de los microplásticos en estos fiordos, sea externa, a través del Océano Pacífico. Otros estudios han encontrado cantidades similares de microplásticos en otros territorios aislados en el planeta como el Ártico o el mar Báltico, especialmente asociados a fibras de poliéster que se ocupan en textiles. Se puede proyectar que hay un nivel base de microplásticos en cada ecosistema del planeta”.

La composición y tipo de microplásticos más abundante fueron los relacionados con fibra de poliéster (cerca del 60%), indicando un origen externo y distante de estos contaminantes. Para identificar posibles fuentes de contaminación terrestre a través de ríos y arroyos que vienen del territorio, el Dr. Paulo Moreno del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) realizó un análisis espacial de los usos de las cuencas cercanas a los puntos de muestreo en los fiordos para este estudio, quien relata; “Pudimos constatar que las cuencas en esa parte del territorio están ausentes de poblados de importancia u otro tipo de actividad industrial o agrícola, por lo que pudimos descartar una contaminación de microplásticos desde el territorio a través de los ríos.” señala el Dr. Moreno.

Estos resultados plantean una preocupación, ya que revelan que, a pesar de la falta de población cercana, o baja actividad industrial o agrícola, los fiordos patagónicos aún se ven afectados por la contaminación plástica que se origina en fuentes lejanas. Los autores recomiendan priorizar los esfuerzos en supervisión siendo crucial para evaluar eficazmente las tendencias futuras y el impacto ecológico de la contaminación por plásticos en estos ecosistemas prístinos.

Para mayor información te invitamos a leer la publicación científica llamada “Evidence of plastic pollution from offshore oceanic sources in southern Chilean Patagonian fjords” https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.168706 o contactarse con los autores de este estudio: Lara Marcus, Jorge Mardones, Jazmín Toledo Rioseco, Javier Pinochet, Caroline Montes, Andrea Corredor-Acosta, Paulo Moreno Meynard, José Garcés Vargas, Erika Jorquera, José Luis Iriarte y Mauricio Urbina.