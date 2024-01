Diputado Calisto presenta proyecto que establece compensaciones por cancelación de vuelos

El legislador además presentó otra iniciativa que prohíbe el cobro por equipaje de mano.

Valparaíso.- El diputado Miguel Ángel Calisto presentó dos proyectos de ley que pretenden combatir los abusos que cometen las aerolíneas, uno enfocado en establecer compensaciones en el caso de suspensión y retraso de vuelos y otro que tiene la finalidad de prohibir los cobros por el equipaje de mano.

El primero modifica el código aeronáutico y establece que el transportador deberá ofrecer una compensación al pasajero afectado con la denegación de embarque, equivalente al precio del pasaje aumentado en 0,5 veces su valor. Además, señala que existirá una Indemnización del doble del precio del pasaje si el retraso o la cancelación se debe a causa imputable al transportador.

Según el diputado Calisto, “vemos constantemente el abuso de las aerolíneas, empresas que muchas veces cancelan sus vuelos de forma unilateral sin existir ningún motivo que lo amerite, generando serios inconvenientes al pasajero, como perder conexiones, alojamientos o retrasar su llegada a su lugar de destino”.

“En el año 2022, el Sernac recibió más de 30 mil reclamos contra las aerolíneas, los que son más abundantes en verano. La mayoría de estos correspondían a situaciones de cancelación de vuelo o de retraso. Por estos motivos, creemos que es necesario legislar y aumentar las compensaciones cuando existe cancelación del pasaje”, indicó.

El diputado aseguró que “en nuestra región, es mucha la gente que ha pasado por esto, las aerolíneas pierden sus vuelos y se quedan varados en Santiago, Puerto Montt y otras ciudades, generando un gasto extra que va en directo perjuicio del pasajero. Esto se tiene que terminar”, indicó.

Con respecto al proyecto que prohíbe el cobro extra por equipaje de cabina, el texto señala El equipaje de mano, bolso o mochila de cabina, cuyo volumen no exceda los cuarenta litros o su peso no supere los diez kilogramos, no podrá ser objeto de cobro adicional dentro del precio final del pasaje aéreo.

El legislador señaló que “muchas aerolíneas ofrecen un pasaje económico, pero con el cual el pasajero no tiene derecho a llevar equipaje de cabina. Entendemos que la política de low cost ha sido beneficiosa para muchos viajeros, pero no me parece que se cobre por el equipaje que es esencial, y que muchas veces no cabe en un bolso de mano o mochila”.

Finalmente, el diputado afirmó que “creemos que es necesario garantizar como derecho del consumir el uso de equipaje de mano o de cabina sin cobros adicionales al pasaje aéreo”.