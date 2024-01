Asistencia a clases y Revinculación: Desafío del Plan de Reactivación Educativa

La Región de Aysén presenta la mejora más pronunciada entre los meses de julio 2022 y 2023, habiéndose reducido en -9,1% la proporción de estudiantes en situación de inasistencia grave.

Coyhaique.- Uno de los ejes del Plan de Reactivación Educativa que impulsó con fuerza el Gobierno del Presidente Gabriel Boric durante el año 2023 fue el de Revinculación y Asistencia, que entre sus acciones desplegó Equipos Territoriales de Revinculación y Asistencia, cuya función fue ir en busca de estudiantes con inasistencia grave o sin matrícula.

El objetivo de este programa fue garantizar la continuidad educativa mediante el contacto y la entrega de alternativas para la revinculación de estudiantes, así como la promoción de la asistencia en establecimientos municipales, particulares subvencionados y de administración delegada.

Esta estrategia y sus resultados son destacados por la Seremi de Educación Isabel Garrido, quien detalló que un equipo de 20 gestores territoriales apoyó a las escuelas de la región en esta tarea, desplegándose en alianza con los municipios de Aysén, Coyhaique, Guaitecas, Cisnes, Cochrane y O’Higgins.

“Tras culminar el año escolar 2023 se observan los primeros resultados de esta tremenda tarea país. Se ha visto una mejora sostenida en los niveles de asistencia y revinculación después de la pandemia. La Región de Aysén presenta la mejora más pronunciada entre los meses de julio 2022 y 2023, habiéndose reducido en -9,1% la proporción de estudiantes en situación de inasistencia grave. Esto significa que hay aproximadamente 2.000 estudiantes menos en esta situación en comparación con el año pasado. Todavía no recuperamos los niveles de asistencia previos a la pandemia, pero avanzamos con pasos decididos”, comentó la autoridad sectorial regional.

Causas de la inasistencia grave o crítica

Diego Salinas y Javiera Morales profesionales que trabajan como revinculadores en el Departamento Provincial de Educación Coyhaique realizaron trabajo en terreno en los establecimientos particulares subvencionados de Coyhaique y Aysén, y también visitas a casa de estudiantes con baja asistencia o fuera del sistema.

“Es destacable que si bien la mayoría de los colegios educacionales no cuentan con un programa que aborde asistencia y revinculación, sí se hacen muchos esfuerzos para la retención y así asegurar el derecho a la educación”, comenta Diego.

Los profesionales señalaron que el trabajo en terreno permitió tener un diagnóstico claro de las causas de la inasistencia.

“Durante nuestras visitas en terreno pudimos certificar que varios de los casos que registrados en los reportes elaborados por el Mineduc con datos del Sistema Información General de Estudiantes, SIGE, que son los que utilizamos en nuestro trabajo tienen debida justificación y los equipos directivos de los colegios tienen conocimiento de estos estudiantes que aparecen con asistencia crítica o grave. Respecto a los estudiantes que figuran sin matrícula, hay casos que corresponden a estudiantes que fueron retirados de los colegios por motivos de salud, otros se retiraron por cambio de residencia a otra comuna o país, expulsión por problemas disciplinarios o por cambios de modalidad educativa. En general el monitoreo que realizan los establecimientos educacionales ayuda a despejar las dudas de las cifras que aparecen en los reportes del Mineduc”.

También se logró establecer que muchas inasistencias están relacionados con enfermedades respiratorias durante los meses de invierno por las bajas temperaturas y también con la contaminación ambiental. Otros casos de inasistencia se vinculan a problemas de salud mental de los estudiantes, expresados en ansiedad, depresión, trastornos de conducta y conducta suicida, además de luto por fallecimiento de familiares cercanos.

Asistencia y Desvinculación en 2023

En noviembre pasado el Centro de Estudios del Mineduc entregó las cifras oficiales de asistencia y desvinculación 2023.

A nivel nacional, en septiembre 2023 el promedio de asistencia acumulada se mantuvo por encima del porcentaje de asistencia de 2022, alcanzando un 85%, con excepciones asociadas a periodos de mayor contagio viral y problemas climáticos, aunque todavía existe una distancia de 5 puntos porcentuales para alcanzar los índices prepandemia.

El año 2023 la inasistencia grave disminuyó en 4 puntos porcentuales en relación al 2022, lo que equivale a que 140 mil estudiantes aproximadamente salen de esta situación. Aun así, no alcanza a la cifra prepandémica. De esta forma, la inasistencia grave acumulada a septiembre de 2023 es de 34,2%, mejor que la tasa de 38,2% del 2022, pero aún a 15 puntos porcentuales de la medición prepandémica.

En cuanto a las cifras oficiales de la desvinculación y revinculación escolar, el año 2023 se observaron 50.814 estudiantes desvinculados representando una tasa del 1,66%. Esto significa un aumento de 0,2% con respecto al 2022. Por otra parte, de los estudiantes desvinculados del sistema escolar del año 2022, se logró establecer contacto e iniciar un proceso de revinculación con 17.069 estudiantes, lo que representa una tasa del 38%.

Además, la inscripción en exámenes libres ha experimentado un crecimiento de casi cuatro veces en la última década. De las y los estudiantes desvinculados/as en este año a nivel nacional, 1 de cada 5 se inscribe a exámenes libres, es decir, un 23% de estudiantes que aparece como desvinculado/a no necesariamente ha interrumpido su proceso de aprendizaje.

Desafíos 2024: Sistema de Protección de Trayectorias Educativas

El Ministerio de Educación, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se encuentra trabajando en la instalación de un Sistema de Protección de Trayectorias Educativas.

Se trata de una iniciativa inédita inspirada en experiencias internacionales exitosas, que reúne un sistema de información, así como una propuesta organizacional y de formación de actores clave que favorecerán la protección efectiva de trayectorias educativas, cuya primera fase de implementación iniciará el primer semestre de 2024. La medida permitirá construir una ficha de seguimiento de la trayectoria de cada estudiante del sistema, permitiendo levantar alertas y entregar oportunamente información al sistema educativo.