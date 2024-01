Diputada Raphael “La clase media es la más perjudicada con esta Reforma de Pensiones”

La diputada por la Región de Aysén Marcia Raphael Mora, ha expresado su preocupación por la reforma de Pensiones que lleva adelante el Gobierno del Presidente Boric, que a juicio de la legisladora se ha caracterizado por la falta de diálogo y acercamientos con la oposición, lo que pone en riesgo totalmente cumplir el fin principal, que es mejorar las pensiones que reciben los adultos mayores y las futuras generaciones.

Valparaíso.- Para la diputada, la reforma de pensiones del gobierno tiene graves falencias que se traducen en primer lugar, en no respetar que el 6% adicional que propone este proyecto, a cargo del empleador, no vaya en un 100% a las cuentas individuales, afectando así la voluntad de la gran mayoría de los chilenos que no están de acuerdo con la última fórmula que propuso el ejecutivo, un 3% a cuentas individuales y un 3% a reparto.

La diputada señala puntos críticos de la reforma de pensiones: “Con este proyecto no se respeta la voluntad ciudadana de que el 6% adicional vaya a las cuentas individuales de cada trabajador y que sea de propiedad y heredable. También es importante que la ciudadanía sepa que si esta reforma se aprueba tal cual como se propone, toda jubilación superior a $108.000 no accede al fondo de reparto, es decir la clase media que aportaría con su cotización, no vería aumentada su jubilación. Lo que se suma a los enormes gastos burocráticos de implementación para fortalecer al IPS y la creación de la Oficina de Administración que alcanza la suma de más de $145.000 mil millones, solamente los primeros cinco años”, señaló Raphael.

Raphael ha señalado que si bien existe un consenso transversal de que los adultos mayores y las futuras generaciones necesitan recibir mejores pensiones, lamentablemente la reforma de pensiones del gobierno es una mala noticia para los trabajadores y más aún para los pensionados actuales que siguen esperando el compromiso del entonces candidato Boric de aumentar la PGU a $250.000.

“Tenemos el deber y la responsabilidad de poder llegar a un acuerdo cuanto antes en materia previsional. Nuestro país lleva años tratando de reformar el sistema de pensiones sin éxito. Nuestra voluntad está con nuestros adultos mayores y trabajadores de Chile, respetando siempre la propiedad de los fondos y del 6% adicional a cuentas individuales, lo que lamentablemente el gobierno no ha entendido” sentenció Raphael.