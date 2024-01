IMPULSAN PROYECTO QUE BUSCA REDUCIR COSTOS DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS PARA BENEFICIAR A COMITÉS DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Cámara de Diputados aprobó modificación a Ley 21.998 que busca reducir los costos de las tarifas eléctricas para los Comités de Servicios Sanitarios Rurales (SSR). En una segunda etapa, este proyecto irá a revisión en el Senado y de ser aprobado, beneficiará en la región de Aysén a 15 Comités de Servicios Sanitarios Rurales y a 8.835 personas que los integran y se abastecen de agua potable vía estos sistemas.

Aysén.- Un importante anuncio dio a conocer el gobierno a través de los Secretarios Regionales Ministeriales de Obras Públicas Patricio Sanhueza Ulloa, de Energía Carlos Díaz Varela y el director regional de Obras Hidráulicas del MOP Francisco Real Bahamonde como es la aprobación por unanimidad en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados -en su primer trámite administrativo- las modificaciones a la Ley 21.998 general de servicios eléctricos, que busca reducir los costos de las tarifas eléctricas para los Comités de los Servicios Sanitarios Rurales en todo el país, razón por la que llegaron hasta el Servicio Sanitario Rural del sector El Claro para reunirse con el vicepresidente del Comité Verti Vera Villaseca, el secretario Hugo Sotomayor y el administrador Hernán Raúl Mera a quienes les entregaron antecedentes del proyecto junto con inspeccionar la captación del sistema.

Al respecto, el SEREMI del MOP expresó: “La iniciativa del gobierno del presidente Gabriel Boric nace desde la ciudadanía, quienes a través de los Comités de Servicios Sanitarios Rurales han planteado esta necesidad a nivel nacional, y el gobierno tomó la decisión de priorizarla con el objeto de apoyar a las familias de los sectores rurales del país y facilitar su diario vivir, con la entrega de este apoyo y alivio para el bolsillo familiar, en particular en invierno momento en que las tarifas eléctricas suben sus costos, así que de esta forma, lo que buscamos con este proyecto es poder adelantarnos y prevenir para minimizar los efectos de estos costos para las personas presentando oportunamente el proyecto a la Cámara de Diputados, el que fue aprobado por el pleno de los parlamentarios, y ahora deberá ser revisado y aprobado en el Senado”.

La propuesta rebajará el cobro por el recargo de la tarifa eléctrica de horario punta y límite de invierno, para los Servicios Sanitarios Rurales. En este último periodo, como señal de racionalización del consumo eléctrico, se aplica el denominado “control de punta”. Esto implica sobrecargos en las tarifas de los clientes en los periodos de mayor demanda y costos, momento en que se aplican recargos en la tarifa eléctrica por “horario punta” y “límite de invierno”. Actualmente, corresponden al período comprendido entre las 17:00 horas y las 22:00 horas, entre mayo y septiembre de este año.

Entre los fundamentos de la propuesta resalta que la aplicación del cargo adicional de invierno perjudica gravemente a los sectores rurales del país. Así, se expone que el alza implica un aumento considerable en el costo de operación de los Comités, afectando directamente su patrimonio y situación financiera, pero, también, el presupuesto de las personas usuarias finales.

Así lo refrendó el SEREMI de Energía Carlos Díaz, quien señaló que “la eliminación de los límites de invierno que anunciamos el año pasado era pensado en las tarifas del sector residencial y de los pequeños comercios. Esta nueva modificación que acaba de ser aprobada, está direccionada a la eliminación del límite de invierno en los APR, que en general utilizan otras tarifas no residenciales”

“En la Región de Aysén, contamos con Servicios Sanitarios Rurales (SSR) con su infraestructura dispersa en el territorio, por lo que es necesario bombear agua en horario punta para poder abastecer a la población durante todo el día. En este escenario, se cuenta con 47 Servicios Sanitarios Rurales, distribuidos en diferentes localidades de la Región, de los cuales 15 trabajan con sistema de bombeo de agua, que por el alto costo de la energía eléctrica en horarios punta, se han tenido que adaptar para abastecer los estanques acumuladores solo en horarios que no generan sobre consumo. Esta modificación a la Ley permitirá que los Comités puedan entregar un servicio de mejor calidad, manteniendo el sistema de agua potable abastecido completamente durante todo el día, lo que incluye trabajos de emergencia que puedan ocurrir en esos periodos. En total con esta modificación a la Ley general de servicios eléctricos serán del orden de las 8.835 personas beneficiadas en la región de Aysén, siendo alrededor del 8% de la población regional. Cabe señalar que, los 32 SSR restantes no utilizan energía eléctrica, debido a que su sistema funciona gravitacionalmente, por lo tanto no tienen consumo eléctrico”, indicó el director regional de Obras Hidráulicas del MOP Francisco Real Bahamonde.

Por su parte, Hugo Sotomayor Casanova, secretario del Comité del Servicio Sanitario Rural de El Claro “en primer lugar agradecer la presencia del Seremi de Obras Públicas y de Energía en nuestro sector de Río Claro, es muy importante la noticia que nos dan dado que esto efectivamente va a impactar bastante en nuestra comunidad y en los costos que tiene también el Comité por el ítem de consumo de energía, el que es uno de los más altos que tenemos como Comité, así que valoramos mucho que se haya aprobado esta rebaja en la Cámara de Diputados y esperamos que esto contribuya a seguir funcionando de muy buena manera como lo hemos hecho hasta ahora como directiva”.