Senadora Órdenes propone creación de un registro clínico unificado para avanzar en una solución a las Listas de Espera

Tras el balance entregado por el Ministerio de Salud a la Comisión de Salud del Senado, la senadora por la región de Aysén, Ximena Órdenes, indicó que hay problemas puntuales que afectan a los usuarios al momento de acceder al Sistema, poniendo como ejemplo el fracaso del Call Center inaugurado en Aysén, el cual prometía ser una solución a las filas durante los días de toma de horas médicas.

Valparaíso.- “Yo diría que las listas de espera es uno de los grandes desafíos que tiene el Ministerio de Salud y un tema recurrente en las regiones. Hace poco el director del Servicio de Salud Aysén estuvo en el Consejo Regional y al menos, en la lista de espera en consulta nueva son 10.389 casos, que para una región como Aysén, me parece una cifra significativa”, sostuvo la parlamentaria.

“Más allá de entrar en las cifras, quiero preguntar por medidas específicas, porque lo que veo como una variable crítica es el encuentro entre el usuario y el sistema. En Aysén se inauguró con bombos y platillos el que ya no se tendría que hacer más filas, sino que se podría llamar a X teléfono para agendar una hora. Creo que esto es uno de los grandes fracasos”, continuó la senadora en su intervención en la Comisión de Salud del Senado, dando cuenta, tanto a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, como al Subsecretario de Redes Asistenciales, Oslvaldo Salgado, sobre el estado actual de la atención en la región de Aysén.

“Cuando no se juntan quienes tienen que convocarse es imposible y yo veo que una de las variables más críticas es la gestión. Comparto las medidas que se han detallado, pero las filas durante la madrugada siguen existiendo”, concluyó la senadora.

Órdenes dio un paso adelante e invitó al Ejecutivo a dar una solución más definitiva, pensando en un sistema clínico a partir un registro único. “Yo creo que hay que apuntar a la creación de un registro clínico unificado. Les aseguro que ahí vamos a tocar una variable que es bien sensible”, sostuvo la representante de Aysén en el Senado.

Finalmente, junto con esto, la senadora se refirió a las garantías oncológicas, recordando que en las últimas presentaciones realizadas por la cartera de Salud en la Comisión “otra de las brecas o nudos críticos era la etapa de diagnóstico, cuando en temas de cáncer la oportunidad y los tiempos son esenciales”. “¿Qué medidas se están tomando específicamente para acelerar la etapa de diagnóstico de problemáticas de salud tan relevantes como el cáncer?”, concluyó la parlamentaria, cuestionando al subsecretario de redes asistenciales, quien estaba a la cabeza de la presentación.

En el balance entregado por el Minsal, entre otras cifras, la cartera declaró que los tiempos de espera No GES se redujeron un 20,5% y que se logró cumplir el 97,68% de las garantías explícitas. Además, aseguraron que, en cuanto a las defunciones de personas registradas en la Lista de Espera No GES, en su mayoría, la causa de fallecimiento no presentaba asociación con la causa por la cual la persona está en lista de espera.