Seremi Vivienda “En 2023 entregamos más de 400 viviendas e iniciamos la construcción de otras 250 en diferentes comunas”

La Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Aysén, Paulina Ruz Delfin, desmintió la información publicada por algunos medios regionales que, haciendo referencia a un estudio de la Universidad de Talca, afirman que en la región de Aysén solo se habrían construido 33 viviendas sociales en 2023, lo que la sitúa entre las cinco que tienen mayor déficit de viviendas sociales en el país.

Coyhaique.- La autoridad sectorial lamentó la publicación y difusión de información que no se condice con la realidad, sobre todo en un tema tan sensible como la construcción y entrega de soluciones habitacionales, ya que se trata de cifras que están totalmente desactualizadas, algo que pudo ser cotejado o corroborado fácilmente con una solicitud o contacto directo con las autoridades regionales del sector.

La Seremi Paulina Ruz aclaró que el dato que señala que en la región solo se habrían construido 33 viviendas durante 2023 es falso, ya que el año pasado se entregaron más de 400 viviendas para familias de diferentes comunas de la región, entre ellas 43 viviendas del proyecto Canal Darwin de Coyhaique; 108 viviendas para los comités Calafate y Sueño Patagón, de Puerto Aysén; 204 viviendas para los comités Amuyen 1 y 2 de Puerto Aysén y 50 viviendas del comité No Tengo casa Propia de Puerto Aysén, entre otras, todas ellas viviendas sin deuda construidas con subsidios del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49).

En complemento, precisó la autoridad sectorial, durante el año 2023 se inició la construcción de más de 250 nuevas viviendas sociales, las que están en plena ejecución y corresponden a 100 viviendas para las familias del comité Ruka Kimún, de Coyhaique; 96 viviendas para el comité Proyecto Joven, de Balmaceda y 59 casas para los integrantes del Comité Patagonia Alegre, de Puerto Chacabuco, esto sin considerar proyectos y soluciones que se gestionaron con otros programas del Minvu, como el de Habitabilidad Rural o el Programa para sectores emergentes y medios (DS1).

Es en base a estas cifras que hoy la región de Aysén presenta un porcentaje mayor al promedio nacional en lo que se refiere al cumplimiento de la meta trazada en el Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno, ya que la meta es entregar mil 293 viviendas en los 4 años de Gobierno y al mes de diciembre de 2023 la región suma 603 viviendas entregadas, lo que equivale a un avance del 46,6 por ciento. A eso se suman 708 viviendas en plena ejecución y 213 viviendas de proyectos habitacionales que están por iniciar.

Estos datos, que se han difundido varias veces en los medios regionales y locales, dan cuenta de lo errada y desactualizada que está la información difundida en los últimos días por algunos medios locales, lo que lamentablemente provoca una desinformación en la comunidad regional y nacional respecto de la gestión y el trabajo que se ha venido haciendo desde el sector Vivienda regional con los municipios, las entidades patrocinantes, las empresas y las mismas familias de la región, organizadas en sus respectivos comités de vivienda.

Tras esta aclaración, la Seremi de Vivienda, Paulina Ruz, hizo un llamado a ser cuidadosos con el uso de la información, la que, en caso de dudas, puede ser corroborada con las autoridades del sector en base una política de puertas abiertas que se ha mantenido en el tiempo desde el inicio del actual Gobierno.