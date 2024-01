En Coyhaique: Más de 60 emprendedores/as impulsan sus negocios con apoyo del FOSIS

Los usuarios y usuarias recibieron su certificación tras haber concluido exitosamente las distintas etapas del programa Emprendamos Básico y Semilla; donde recibieron capacitación, asesoría y financiamiento.

Coyhaique.- El programa Emprendamos Básico y Emprendamos Semilla para familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades cuentan con el financiamiento del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, y en esta oportunidad permitió la intervención de 62 personas de la comuna de Coyhaique, gracias al apoyo en la ejecución de Chelenko Consultores.

Los y las participantes pudieron fortalecer sus emprendimientos gracias a la capacitación, asesoría técnica y el financiamiento de un plan de negocios, que permite a los usuarios y usuarias de estos programas adquirir herramientas, maquinaria e insumos para desarrollar sus negocios y aumentar sus ingresos.

Judith Verdugo, artesana de Coyhaique y usuaria del programa Emprendamos Básico, aseguró que “este proyecto me ha permitido ampliarme un poco más en lo que estoy haciendo, las herramientas que me entregaron y lo que compramos me ha permitido mejorar bastante más en el trabajo en cuero, con una máquina laser que me permite a mi avanzar y tener más productos para las ferias que vienen”.

La Directora Regional del FOSIS, Fernanda Leiva, destacó que “estamos muy contentos por estas dos ceremonias de cierre que tuvimos hoy, donde pudimos constatar el proceso que llevaron a cabo las emprendedoras y emprendedores, junto con la finalización de todas estas etapas, donde ellas y ellos lograron recibir herramientas, capacitación y el financiamiento para apuntalar sus negocios en distintos niveles”.

Eliana Igor, trabaja en el rubro de la hojalatería y participó en el programa Emprendamos Semilla en Coyhaique. “Es primera vez que quedo en estos programas, yo saqué una máquina de soldar con la cual puedo hacer gorros soldados y parrillas también. Estoy súper contenta con lo que me dieron y aprendí a sacar las cuentas también, porque de repente uno vende así sin muchos cálculos. Muy contenta y agradecida por el FOSIS que me dio un gran apoyo con la maquinaria que me regalaron”.

La Seremi de Gobierno de Aysén, Tatiana Pla, recalcó que “es muy importante y relevante para nosotros, como Gobierno del Presidente Gabriel Boric, apoyar al emprendimiento, sobre todo como hemos visto en esta oportunidad, principalmente mujeres. Vemos esta fuerza femenina siempre preocupada de generar más recursos para sus hogares, para darle una mejor calidad de vida a sus familias”.

Los programas de emprendimiento del FOSIS permiten aumentar y hacer más estable la generación de ingresos, a través del fortalecimiento de negocios, que se puede encontrar en distinto nivel de avance, desde una idea hasta la consolidación de un emprendimiento que ya está en funcionamiento.