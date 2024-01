Marcia Raphael destaca despacho a ley de proyecto que establece el olvido oncológico

Una iniciativa similar fue ingresada el año pasado por las parlamentarias y se encuentra en tramitación en el Senado.

Valparaíso.- Fue aprobado en la Cámara de Diputados por unanimidad el proyecto que establece el “olvido oncológico” para los pacientes que han sufrido cáncer. Una iniciativa que contó con el respaldo de la totalidad de los diputados de Renovación Nacional, y en particular por la diputada por la región de Aysén Marcia Raphael, que es autora de una iniciativa similar que se encuentra en tramitación en el Senado.

“Es una excelente noticia la aprobación de esta iniciativa que consagra el derecho al olvido oncológico. El cáncer es una enfermedad muy difícil por lo que resulta incomprensible que las instituciones financieras discriminen a los pacientes que con mucho esfuerzo superaron la enfermedad, limitando que puedan acceder por ejemplo a créditos hipotecarios, de consumo e incluso al CAE. Estamos muy contentos, ya que este es el primer paso para terminar de una vez por todas con las preexistencias y discriminaciones arbitrarias que realizan las instituciones financieras”, señaló Raphael.

El “olvido oncológico” es una iniciativa que tiene como base lo propuesto en España durante los últimos años, donde se han efectuado las adecuaciones legales y adoptado las medidas para las personas que son pacientes o fueron pacientes de cáncer no sean discriminados arbitrariamente del sistema financiero o de distintos tipos de contratos, como de arrendamiento, acceso a servicios u otros, presumiendo que los afecta un riesgo vital grave que haría que no cumplan las obligaciones contraídas.

Con estos antecedentes se presentaron distintas iniciativas en nuestro país, incluyendo un proyecto de la Bancada de Renovación Nacional encabezados por Raphael, presentado en Julio de 2023.

Dentro de los principales aspectos que modifica el proyecto se encuentra lo siguiente:

– Dispone la nulidad de las cláusulas o estipulaciones contractuales (sin distinguir el tipo de acto o contrato) que importe una discriminación arbitraria en contra de pacientes oncológicos que han sido estimados como de alta con al menos 5 años sin recaída en la enfermedad.

– Con igual plazo y condición que lo anterior, se prohíbe la exigencia de efectuar declaraciones sobre estado o patologías oncológicas para contratar

– Con igual plazo y condición se prohíbe a las aseguradoras negar un seguro por la existencia de antecedentes oncológicos.

– Declara nula toda cláusula que signifique renunciar a las garantías anteriormente estipuladas.

– Entrega a la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores la tutela de esta legislación, pudiendo iniciarse las denuncias, anulaciones o sanciones que procediera en conformidad con dicho estatuto legal.

Por último, Raphael ha señalado que “la superación del cáncer no sólo debe ser un triunfo personal, sino también un paso hacia un futuro sin barreras financieras para los sobrevivientes. Al aprobar este proyecto estamos construyendo un camino hacia la equidad, asegurando que la resiliencia de quienes han enfrentado el cáncer no sea opacada por la discriminación” sentenció Raphael.