Destacan avances de programa red local de apoyos y cuidados en Villa la Tapera

Dos usuarios de esta apartada localidad que estaban en situación de dependencia severa y moderada, lograron con apoyo y acompañamiento del equipo técnico, egresar del programa tras sustanciales mejorías de salud.

La Tapera.- Por segundo año consecutivo, se dio el vamos al Programa Red Local de Apoyos y Cuidados (Prlac) en la localidad de La Tapera, el que continuará atendiendo de forma integral a 15 personas con dependencia, así como a sus cuidadores/as y hogares, en donde se les genera un plan y posterior intervención para mejorar su bienestar biopsicosocial a través de diferentes servicios de cuidado en los domicilios de los usuarios.

A través de una reunión en la sede social de la localidad, liderada por el equipo técnico de la seremi de Desarrollo Social y Familia, se destacó el egreso de dos usuarios que, tras una positiva recuperación lograron salir de la dependencia, lo que fue valorado por la Seremi de la cartera, Karina Acevedo Auad “Estamos muy contentos con el resultado obtenido de este programa Red Local de Apoyo y Cuidados en Lago Verde. Fue posible con mucho trabajo y compromiso del alcalde y su equipo en Tapera puntualmente, lo que nos ha permitido atender a 15 personas”, adicionalmente la autoridad sectorial subrayó que “Resultados como este programa, sin duda nos da fuerza y nuevamente nos impulsan a seguir trabajando en esta política que el Presidente también Gabriel Boric no ha mandatado a hacer, que es el Sistema Nacional de Cuidados, algo que sea para todos los chilenos en donde puedan recibir los privilegios de este pequeño programa, pero ya con una política nacional”.

Aníbal Arias es uno de los usuarios del programa que sorprendió a toda la comunidad por lograr salir de la extrema dependencia, tras recuperarse de una compleja situación de salud que lo dejó en silla de ruedas por dos años “Contento porque mientras estuve en el programa recibí bastante ayuda, la verdad que con costo personal era un poco difícil conseguir apoyo, pero los tuve en la casa y fue una tremenda ayuda, así que muchas gracias y muy agradecido porque se hizo un trabajo muy bueno”, a la vez Arias aprovechó de solicitar que “Ojalá continúe el programa y pueda seguir más adelante, con más recursos y un poco más amplio donde puedan abarcar más en las localidades rurales, porque hay mucha gente que necesita, pero no viven en el pueblito, ahí también se necesita un funcionario que sea de terreno”.

Otra de las experiencias positivas que fueron compartidas en la reunión fue la de Carmen Zárate, cuidadora de su hijo “Se enfermó en Punta Arenas y costó mucho sacarlo adelante porque no caminaba, no hacía nada. Lo trasladamos acá y con toda la ayuda del equipo que hemos tenido, ha salido adelante y ahora camina, así que por eso le doy gracias”.

El Alcalde de Lago Verde Nelson Opazo, valoró la continuidad del programa que permitirá seguir trabajando en la recuperación de personas con dependencia “Tener este programa instalado desde la seremi de Desarrollo Social interactuando directamente con el equipo del municipio, nos llena de satisfacción. El cerrar un ciclo y comenzar otro en estas localidades que son apartadas como las nuestras y poder incorporar estos recursos. Llegan definitivamente de buena forma al usuario e influyen de manera positiva en un ámbito tan importante en estos tiempos como es la salud, especialmente en estas zonas apartadas, donde ya es difícil incorporar a un especialista o llegar a un centro de salud. Valoramos el trabajo que hemos desarrollado con los profesionales y el equipo técnico de la Seremi de Desarrollo Social, donde se ha logrado ese nexo que uno siempre busca con los sectores, que es poder hacer un trabajo conjunto que se traduzca en mejores condiciones para los vecinos y, en este caso, se está cumpliendo absolutamente el objetivo”.

El Programa Red Local de Apoyos y Cuidados dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia estará presente en convenio este 2024, según indicó la Seremi Karina Acevedo con los municipios de las comunas Melinka, Lago Verde, Coyhaique e Ibáñez, llegando a 115 hogares para realizar entre otros, el servicio especializado de psicología y kinesiología para todos los usuarios y cuidadores que requieran, ayudas técnicas de sillas de ruedas, instalación de barras de sujeción, cojines antiescaras, servicio de alimentación complementaria y servicio de útiles de aseo.